50周年記念♪ウイング×ミッキーのナチュラルアップブラが登場中♡

「ウイング」の人気商品［ナチュラルアップブラ］に、ディズニーデザインが登場♡2025年11月5日（水）より全国の取扱店舗やワコールウェブストアで発売中。ふんわり自然なバストアップを叶えるブラは、肌ざわりのよい素材で快適なつけごこち。ラインタッチやシルエットのミッキーをあしらい、大人の女性も日常で楽しめるデザインに仕上がっています♪

自然なまる胸でナチュラルにバストアップ

［ナチュラルアップブラ］は、バストにふんわりフィットし、つけごこちもシルエットも自然にバストアップ♡

取りはずし可能なパッドでボリューム調整ができ、くっきり目立たないまるみのあるバストラインを演出します。

シリーズ累計出荷枚数は180万枚を突破し、購入者の96％が「もう一度購入したい」と答えた人気商品です。

グラモアブラの新色が登場！フェザーライクブラに2025年注目の2色が仲間入り

大人可愛いミッキーデザイン

BE

GY

IV

PI

ブランド誕生50周年を記念した今回のディズニーデザインは、大人も取り入れやすい落ち着いたトーンのミッキー♡

ラインタッチの「ミッキー」とシルエットの「ミッキー」の2パターンを展開。さりげなく躍動するデザインが、日常に魔法を添えます。

［ショーツ］もペアで楽しめ、カラーはBE・GY・IV・PIの4色展開です♪

全国店舗＆ECサイトで購入可能

［ナチュラルアップブラ］ディズニーデザインは全国のワコール取扱店舗、ワコールウェブストアやECサイトで購入可能♡

ブラ希望小売価格は4,290円（税込）～、ショーツは1,980円（税込）～。大人可愛いミッキーとふんわりナチュラルなバストラインを、ぜひ毎日のインナーに取り入れてみてください♪

大人可愛い日常に♡ウイング×ミッキー

50周年を迎えた「ウイング」のナチュラルアップブラに、ディズニーデザインが新登場♡自然なまる胸でバストアップしつつ、肌ざわりの良い素材で快適なつけごこち。

ラインタッチやシルエットのミッキーがさりげなく可愛く、日常で魔法のような気分を楽しめます。全国店舗やワコールウェブストアで購入可能で、ショーツとのペアコーデもおすすめです♪