ライフスタイルを提案するブランド「BAYFLOW(ベイフロー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボしたクリスマスグッズが今年も登場。連載初期のタッチをフィーチャーしたノスタルジックなデザインで、毎年人気のオブジェだけでなく、TINプレートやぬいぐるみもラインナップに加わった。

■毎年恒例の超人気アイテム！「オブジェ」は全部で8種類

ポリレジン製の「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★」(各1980円)は、毎年発売されるたび、あっという間に品薄となる人気アイテム。ライナス、ウッドストック、ルーシー、スヌーピーキャンディ、スヌーピーサンタ、ライナスプレゼント、チャーリーリース、スヌーピーツリーと、バリエーションは全8種類。

「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★(ライナス)」(1980円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★(ウッドストック)」(1980円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★(ルーシー)」(1980円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★(スヌーピーキャンディ)」(1980円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★(スヌーピーサンタ)」(1980円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★(ライナスプレゼント)」(1980円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★(チャーリーリース)」(1980円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★(スヌーピーツリー)」(1980円)


ギフトにもぴったりなボックス入りで、ミニツリーの下やデスクのディスプレイにもおすすめ。



今年もすでに品薄になっていて、公式オンライン通販では売り切れも出始めている。店舗での取り扱いも残り少なくなっているので、迷っている人はお早めに。

■舞い落ちる雪がキレイなスノードームはスヌーピーとチャーリー ブラウンの2種

クリスマスのワンシーンを切り取った「【PEANUTS×BAYFLOW】スノードーム★2025X'mas★」(各2750円)は、スヌーピーとチャーリー ブラウンの2種類。高さ8.2センチ、直径6.5センチのちょうどいいサイズ感で、舞い落ちる雪を眺めるだけで心が休まる癒やしのアイテム。どちらにしようか迷ってしまいそう。

「【PEANUTS×BAYFLOW】スノードーム★2025X'mas★(スヌーピー)」(2750円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】スノードーム★2025X'mas★(チャーリー ブラウン)」(2750円)


■ブリキのプレートはアンティークなムードの演出に一役買ってくれる

ヴィンテージアートのタッチが魅力的な「【PEANUTS×BAYFLOW】TINプレート★2025X'mas★」(各2750円)は、ブリキの飾りプレート。

「【PEANUTS×BAYFLOW】TINプレート★2025X'mas★(レッド)」(2750円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】TINプレート★2025X'mas★(グリーン)」(2750円)


レッドとグリーンの2種類あり、棚に立てかけるだけでグッとクリスマスのムードが高まる。アンティークな雰囲気を演出できるアイテムだから、大人っぽいムードでまとめたいときに大活躍してくれそう。

■ツリーはもちろん、好きなところに吊るしたいオーナメントは全3種類

メタルにプリントをのせてヴィンテージっぽい雰囲気をまとわせたという「【PEANUTS×BAYFLOW】メタルオーナメント★2025X'mas★」(各880円)は、ウッドストックXmas、スヌーピーウッドストック、チャーリースヌーピーの3種。

「【PEANUTS×BAYFLOW】メタルオーナメント★2025X'mas★(ウッドストックXmas)」(880円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】メタルオーナメント★2025X'mas★(スヌーピーウッドストック)」(880円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】メタルオーナメント★2025X'mas★(チャーリースヌーピー)」(880円)


両面同じデザインだから、どこから見てもキャラクターの絵柄を楽しむことができる。

■ぬくもりを感じさせる木製のオブジェは今年から毎年飾りたい！

おうち型のフレームにピーナッツ・ギャングとツリーが勢ぞろい！「【PEANUTS×BAYFLOW】ウッドBOXセット★2025X'mas★」(2750円)は、ウッド素材のインテリアオブジェ。シーズンを過ぎたらフレームにキャラクターのパーツを収納してしまっておける。

「【PEANUTS×BAYFLOW】ウッドBOXセット★2025X'mas★」(2750円)


■自宅だけじゃ物足りない！いつも持ち歩きたいぬいぐるみチャームも登場

家の中を「PEANUTS」テーマのクリスマスデコレーションで彩ったら、おでかけにもスヌーピーのモチーフを連れて歩きたい……！

そんなときにぴったりなのが「【PEANUTS×BAYFLOW】ヌイグルミチャーム」(各2420円)。かわいくおすわりするスヌーピーと両手を広げたチャーリー・ブラウンをモチーフに、連載初期の絵柄を忠実に再現したデザイン。

「【PEANUTS×BAYFLOW】ヌイグルミチャーム(スヌーピー)」(2420円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】ヌイグルミチャーム(チャーリー ブラウン)」(2420円)


■クリスマスに限らず1年中そばに置きたいクッションはWEB限定

クリスマスのデコレーションを「PEANUTS」で統一するなら、クッションも「【PEANUTS×BAYFLOW】FACEクッション(WEB限定)」(各3900円)を取り入れたい。

「【PEANUTS×BAYFLOW】FACEクッション(WEB限定)(スヌーピー)」(3900円)


「【PEANUTS×BAYFLOW】FACEクッション(WEB限定)(チャーリー ブラウン)」(3900円)


スヌーピーとチャーリー・ブラウンの顔型クッションは、オンラインだけの限定販売。肌触りが抜群で、ぎゅっと抱きしめやすいサイズも◎。イタズラな表情のスヌーピーと、笑顔のチャーリー・ブラウンを並べて飾りたい。

以上のアイテムを購入したいという人は「charadinate(キャラディネート)」をチェックして。

