スヌーピーとピーナッツ・ギャングが彩るヴィンテージ調のおしゃれなクリスマスグッズが「BAYFROW」から登場！
ライフスタイルを提案するブランド「BAYFLOW(ベイフロー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボしたクリスマスグッズが今年も登場。連載初期のタッチをフィーチャーしたノスタルジックなデザインで、毎年人気のオブジェだけでなく、TINプレートやぬいぐるみもラインナップに加わった。
【写真】「BAYFLOW」から発売！「PEANUTS」コラボのクリスマスグッズを見る
■毎年恒例の超人気アイテム！「オブジェ」は全部で8種類
ポリレジン製の「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★」(各1980円)は、毎年発売されるたび、あっという間に品薄となる人気アイテム。ライナス、ウッドストック、ルーシー、スヌーピーキャンディ、スヌーピーサンタ、ライナスプレゼント、チャーリーリース、スヌーピーツリーと、バリエーションは全8種類。
ギフトにもぴったりなボックス入りで、ミニツリーの下やデスクのディスプレイにもおすすめ。
今年もすでに品薄になっていて、公式オンライン通販では売り切れも出始めている。店舗での取り扱いも残り少なくなっているので、迷っている人はお早めに。
■舞い落ちる雪がキレイなスノードームはスヌーピーとチャーリー ブラウンの2種
クリスマスのワンシーンを切り取った「【PEANUTS×BAYFLOW】スノードーム★2025X'mas★」(各2750円)は、スヌーピーとチャーリー ブラウンの2種類。高さ8.2センチ、直径6.5センチのちょうどいいサイズ感で、舞い落ちる雪を眺めるだけで心が休まる癒やしのアイテム。どちらにしようか迷ってしまいそう。
■ブリキのプレートはアンティークなムードの演出に一役買ってくれる
ヴィンテージアートのタッチが魅力的な「【PEANUTS×BAYFLOW】TINプレート★2025X'mas★」(各2750円)は、ブリキの飾りプレート。
レッドとグリーンの2種類あり、棚に立てかけるだけでグッとクリスマスのムードが高まる。アンティークな雰囲気を演出できるアイテムだから、大人っぽいムードでまとめたいときに大活躍してくれそう。
■ツリーはもちろん、好きなところに吊るしたいオーナメントは全3種類
メタルにプリントをのせてヴィンテージっぽい雰囲気をまとわせたという「【PEANUTS×BAYFLOW】メタルオーナメント★2025X'mas★」(各880円)は、ウッドストックXmas、スヌーピーウッドストック、チャーリースヌーピーの3種。
両面同じデザインだから、どこから見てもキャラクターの絵柄を楽しむことができる。
■ぬくもりを感じさせる木製のオブジェは今年から毎年飾りたい！
おうち型のフレームにピーナッツ・ギャングとツリーが勢ぞろい！「【PEANUTS×BAYFLOW】ウッドBOXセット★2025X'mas★」(2750円)は、ウッド素材のインテリアオブジェ。シーズンを過ぎたらフレームにキャラクターのパーツを収納してしまっておける。
■自宅だけじゃ物足りない！いつも持ち歩きたいぬいぐるみチャームも登場
家の中を「PEANUTS」テーマのクリスマスデコレーションで彩ったら、おでかけにもスヌーピーのモチーフを連れて歩きたい……！
そんなときにぴったりなのが「【PEANUTS×BAYFLOW】ヌイグルミチャーム」(各2420円)。かわいくおすわりするスヌーピーと両手を広げたチャーリー・ブラウンをモチーフに、連載初期の絵柄を忠実に再現したデザイン。
■クリスマスに限らず1年中そばに置きたいクッションはWEB限定
クリスマスのデコレーションを「PEANUTS」で統一するなら、クッションも「【PEANUTS×BAYFLOW】FACEクッション(WEB限定)」(各3900円)を取り入れたい。
スヌーピーとチャーリー・ブラウンの顔型クッションは、オンラインだけの限定販売。肌触りが抜群で、ぎゅっと抱きしめやすいサイズも◎。イタズラな表情のスヌーピーと、笑顔のチャーリー・ブラウンを並べて飾りたい。
以上のアイテムを購入したいという人は「charadinate(キャラディネート)」をチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「BAYFLOW」から発売！「PEANUTS」コラボのクリスマスグッズを見る
■毎年恒例の超人気アイテム！「オブジェ」は全部で8種類
ポリレジン製の「【PEANUTS×BAYFLOW】オブジェ★2025X'mas★」(各1980円)は、毎年発売されるたび、あっという間に品薄となる人気アイテム。ライナス、ウッドストック、ルーシー、スヌーピーキャンディ、スヌーピーサンタ、ライナスプレゼント、チャーリーリース、スヌーピーツリーと、バリエーションは全8種類。
ギフトにもぴったりなボックス入りで、ミニツリーの下やデスクのディスプレイにもおすすめ。
今年もすでに品薄になっていて、公式オンライン通販では売り切れも出始めている。店舗での取り扱いも残り少なくなっているので、迷っている人はお早めに。
■舞い落ちる雪がキレイなスノードームはスヌーピーとチャーリー ブラウンの2種
クリスマスのワンシーンを切り取った「【PEANUTS×BAYFLOW】スノードーム★2025X'mas★」(各2750円)は、スヌーピーとチャーリー ブラウンの2種類。高さ8.2センチ、直径6.5センチのちょうどいいサイズ感で、舞い落ちる雪を眺めるだけで心が休まる癒やしのアイテム。どちらにしようか迷ってしまいそう。
■ブリキのプレートはアンティークなムードの演出に一役買ってくれる
ヴィンテージアートのタッチが魅力的な「【PEANUTS×BAYFLOW】TINプレート★2025X'mas★」(各2750円)は、ブリキの飾りプレート。
レッドとグリーンの2種類あり、棚に立てかけるだけでグッとクリスマスのムードが高まる。アンティークな雰囲気を演出できるアイテムだから、大人っぽいムードでまとめたいときに大活躍してくれそう。
■ツリーはもちろん、好きなところに吊るしたいオーナメントは全3種類
メタルにプリントをのせてヴィンテージっぽい雰囲気をまとわせたという「【PEANUTS×BAYFLOW】メタルオーナメント★2025X'mas★」(各880円)は、ウッドストックXmas、スヌーピーウッドストック、チャーリースヌーピーの3種。
両面同じデザインだから、どこから見てもキャラクターの絵柄を楽しむことができる。
■ぬくもりを感じさせる木製のオブジェは今年から毎年飾りたい！
おうち型のフレームにピーナッツ・ギャングとツリーが勢ぞろい！「【PEANUTS×BAYFLOW】ウッドBOXセット★2025X'mas★」(2750円)は、ウッド素材のインテリアオブジェ。シーズンを過ぎたらフレームにキャラクターのパーツを収納してしまっておける。
■自宅だけじゃ物足りない！いつも持ち歩きたいぬいぐるみチャームも登場
家の中を「PEANUTS」テーマのクリスマスデコレーションで彩ったら、おでかけにもスヌーピーのモチーフを連れて歩きたい……！
そんなときにぴったりなのが「【PEANUTS×BAYFLOW】ヌイグルミチャーム」(各2420円)。かわいくおすわりするスヌーピーと両手を広げたチャーリー・ブラウンをモチーフに、連載初期の絵柄を忠実に再現したデザイン。
■クリスマスに限らず1年中そばに置きたいクッションはWEB限定
クリスマスのデコレーションを「PEANUTS」で統一するなら、クッションも「【PEANUTS×BAYFLOW】FACEクッション(WEB限定)」(各3900円)を取り入れたい。
スヌーピーとチャーリー・ブラウンの顔型クッションは、オンラインだけの限定販売。肌触りが抜群で、ぎゅっと抱きしめやすいサイズも◎。イタズラな表情のスヌーピーと、笑顔のチャーリー・ブラウンを並べて飾りたい。
以上のアイテムを購入したいという人は「charadinate(キャラディネート)」をチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC