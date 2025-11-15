男と女は全く別の生き物だ。それゆえに、スレ違いは生まれるもの。



出会い、デート、交際、そして夫婦に至るまで…この世に男と女がいる限り、スレ違いはいつだって起こりうるのだ。



-あの時、彼（彼女）は何を思っていたの…？



誰にも聞けなかった謎を、紐解いていこう。



さて、今週の質問【Q】は？



こんなことが、あるのだろうか。いや、あってはならない。



「哲也さん、ごめんなさい。この結婚の話、なかったことにしていただけませんか…」

「怜さん、何をおっしゃっているのか…」





結婚相談所を介して知り合った怜。そこらの食事会で知り合ったわけではないし、軽い気持ちで婚約したわけではない。そもそも相談所まで入会していたほど、お互いに結婚に対して真剣だったはず。しかも怜は、早く結婚したがっていた。それなのに、一度決まった婚約を破棄するとはどういうことなのだろうか。「そんなこと、許されません」「わかってます。なのですが…本当に、ごめんなさい」結局、怜がひたすら謝り、僕たちの婚約は破談になってしまった。Q1：女がすぐに交際をOKした理由は？



怜と知り合ったのは、結婚相談所だった。



今年で40歳になる僕は、結婚を焦っていた。周囲のほとんどが結婚をしており、出会いもない。マッチングアプリもやってみたものの、なかなかいい出会いに巡り会えなかった。



そんな中、友人から“最後の砦”として、結婚相談所を勧められた。



実際に相談所に入会すると、想像以上にお見合いの件数が多くて驚いた。



しかし5人ほどに会ったものの、ピンと来る人には会えなかった。



「どうしようかな」と思っていたタイミングでお見合いしたのが怜だった。



今年で31歳になる怜は、一橋大学卒業で大手メーカー勤務。実家は長野県で、長女。プロフィールは完璧だった。



「ぜひ、お会いしたいです」



僕の方から申し込みをし、会うことになった。場所は六本木にある外資系ホテルのカフェにしたのだが、10分前には到着した。



すると、まだ約束の5分前なのにやってきた怜。時間に誠実な感じや、僕の方へ向かってくる彼女の姿を見て、何かが始まる予感がした。



「初めまして、怜です」

「初めまして、哲也です」



怜が来たので、立ってお辞儀をする。すると、怜は少し見上げながら、僕に向かって微笑んだ。



「身長、お高いんですね」

「そうなんですよ。無駄に185cmもありまして」

「羨ましいです」



とはいえ、怜も160cmくらいはあるだろう。



「とりあえず、座りますか。何を飲まれますか？」

「じゃあ…カフェラテをいただきます」



二人の間に、静かにカフェラテの湯気が立つ。



何度経験しても、この初お見合いの瞬間は気まずい。



すると怜も同じことを思っていたのか、僕の気持ちを代弁してくれたかのように微笑んだ。



「何を話せば良いか、迷っちゃいますよね。気軽にお願いします」



怜は清楚な雰囲気が魅力的で、笑った時にエクボができるのが印象的な、綺麗な人だった。



「怜さんのお勤め先は、どの辺りですか？」

「私は日本橋です。哲也さんは？」

「日本橋、いい所ですよね。僕は大手町です」

「そうなんですね。近からず遠からず…という感じですね」



最初、おとなしい感じの女性かと思ったけれど、笑顔でたくさん話してくれる。おかげで、初対面なのにとても会話がスムーズにいく。



「じゃあ哲也さんは、大学は京都だったんですね」

「そうなんです。京都は、行かれたことありますか？」

「実は20代の頃、転勤で2年間大阪に住んでいたことがあって、その時によく京都へ行っていたんです」

「え！じゃあ関西、お詳しいんですね」



話していると、共通点が多いことがわかった。



あっという間に時間が過ぎてしまい、1時間のお茶タイムが終わりに近づいてきた。



「怜さん、他も何人か進められていますか？」



結婚相談所は、「仮交際」といって何人か並行してお見合い…つまり、デートができる。しかし「本交際」へ進むと、相手は一人に絞らなければならない。



今日が初対面だけれど、「怜が他の人とデートをするのは嫌だな」と純粋に思った。



「実は…はい…」

「ですよね、怜さんモテそうですし。ただ、僕は本交際へ進められたら嬉しいなと思っています」

「え？仮交際もせずにですか？」



2、3回会って、仮交際を経てから、本交際へと進めるのが通常のパターンだ。でも僕の中では怜と交際に進みたい気持ちは決まっていた。



「ただもちろん、焦らずにゆっくり考えてください。怜さんのお気持ちが優先なので」

「わかりました…。哲也さん、ありがとうございます！」



そしてこの解散後、結婚相談所を介して正式に“本交際へ進む”との連絡が来た。

Q2：女が婚約破棄をした理由は？



仮交際をすっ飛ばして始まった、僕たちの真剣交際。ただもちろん、ここで合わなかったら成婚には至らない。



なので何度かデートを繰り返しながら、お互いの将来像を擦り合わせた。



「哲也さん、結婚したら子どもは欲しいですか？」

「はい。2人くらい欲しいですね。怜さんは？」

「私は1人でいいかなと思っています」

「そうですか…」

「あ、でももちろんそれはタイミングとか、神様のみが知るというか…。とりあえず早く結婚したいと思っています。早ければ早いほどいいですね」

「そうですよね」



子どもが欲しいこともわかったし、お互いに結婚願望もある。そもそも、結婚相談所に入っている時点で高いお金を払っているし、結婚に対する本気度が違う。



「怜さんは、どうして結婚相談所に入会されたんですか？プライベートでも、出会いとか多そうなのに」

「ちゃんとした相手が良くて…。結婚相談所だと、お相手の学歴とか家柄とかも、クリアに見れるので」



結婚相談所には、厳正な審査がある。家柄や学歴などはもちろん、未婚かどうかも当然ながら証明されている。



「わかります。そこは大事ですよね。僕も、相手は家柄が大事だと思っていて。すごく裕福でなくても良いのですが、僕の稼ぎに寄生するような家柄は嫌だなと」



怜の家庭は、とてもちゃんとしている。その点は安心感は大きい。



そして何よりも、お互いに結婚というゴールは同じ。



ダラダラと交際を続ける理由は何もなかった。



「ちなみに、結婚後も怜さんはお仕事を続けられるんですか？」

「はい、そのつもりです。ダブルインカムの方がいいなと思っていて」

「それは大事ですよね」



加えて、怜はとてもしっかりしていた。真面目だし、浮気の心配などもない。なので迷う理由はどこにもなく、僕はすぐにプロポーズをした。



「怜さん。僕と結婚してください」



もちろん、怜からの返事はYESで、僕たちは無事に婚約となった。あまりにも順調で、怖いほどだった。



「本当ですか？じゃあ僕たち、結婚相談所を退会しないとですね」

「そうですね。嬉しい限りです」



まさかこんなにも上手く、とんとん拍子に進むとは思ってもいなかった。しかしそれと同時に、ふと思うこともある。



システム的に、成婚となると“成婚料”というものを支払うことになる。それはそれぞれが登録している相談所に支払わなくてはならない。



「でも、成婚料を払うのってなんかもったいないですよね。怜さんのところは成婚料いくらですか？」

「え、20万円くらいですけど…。でも相談所のおかげで私たち知り合ったわけですし、むしろ安いなって感じてます」

「その分を、二人の結婚式費用とかに回せたらなって思っちゃいますね…」

「そうですか」



こうして、僕たちはめでたく婚約に至ったはずだった。



しかし結果として、急に怜はこの婚約を無しにしたい、と言い出してきた。



― 結論を急ぐのが早過ぎたから？それとも、実は他に好きな人がいた…？



結婚することが、いつからこんなにも難しい時代になってしまったのだろうか…。



女が土壇場で婚約を破棄した理由は？