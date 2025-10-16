ふんわりニット「1枚で着るよりもキレイに見える」重ね着の簡単テクニック





ふんわりニットと「白インナー」

アウターを着る・着ない日も膨脹して見えないあたたかさが必要。そこで必要になるのが厚手すぎないけどあったかい「ふんわりとした質感のニット」。その質感をやわらかく引き締める、シャツ・タートル・Tシャツ3つの白を軸に重ね着パターンをご紹介。







「端正な白シャツ」とゆるめのニット

ニットのシルエットを締める、シャツならではの清潔感とハンサムなたたずまい。テンションが真逆なぶん、ニットは白となじみのいい色選びが最適。

同色のレイヤードにも緩急がつく

白ニットと白シャツ。同系色は柔らかい素材＆パリッとした素材など異なる質感でメリハリを効かせて。







「クルーネックの白T」とキレイ色ニット

フォギーな質感とのコントラストで、素肌が出るほどセンシュアルになりがちなニット。白Tで鎖骨をおおえば、女っぽすぎずメンズライクとも違う中立的な仕上がりに。

鮮烈な赤を品よくくずす

白T×高発色な赤のフレッシュな合わせも、ニットのやさしい質感でどこかまろやか。







1枚よりも「2枚の方がキレイに見える」重ね着

