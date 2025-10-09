スタイル重視で選ぶなら？ 「ウエストUPパンツ」の選び方





ヒールがなくてもスタイル良く 「ウエストUP」パンツ

ベルトつきや切り替えなど、わかりやすく「高い腰位置」を示せるはき口まわりのデザイン。対して脚線はまっすぐ見える形をで、締まったウエストを強調。そんな、穿くだけでスタイルUPを約束する「くびれの位置からが脚」の新ボトムをご紹介。







生地を折り返して体の厚みをカバー

２WAYサロペットのベア部分を折り返してデザインパンツに変化。生地の重なりが気になるおなかまわりをカバーしつつ、タンク１枚を凝った印象へ導いてくれる。すらりと伸びるセンタープレスのおかげで、サロペットとして着たときにも大人っぽく。 ネイビー折り返しサロペット／サヴィル サヴィ







白地が映えるレイヤード風

白のボクサーを仕込んだようなデザインで、ミッドライズの幅広デニムをハイウエストに錯覚。ダブルウエストの立体感により自然とメリハリのある腰まわりに。独自開発のしなやかなデニム生地は、硬すぎず、てろてろでもない心地よいフィット感を実現。淡いブルーに深みが増すウォッシュ加工。 デニムパンツ／Gap







「華奢に見えるゆるさ」



穿くだけですらっと縦に伸びた脚を演出してくれる、腰まわりや脚線を拾わない程度の太すぎない筒幅。高い位置に設定したウエストで、サイドの目立たない位置にウエストゴムを通し、ラクな着用感でもキレイな見た目を保てる。 グレーワイドパンツ／ebure 赤ニットベスト／RELEVÉ 肩にかけた赤ストール／ユナイテッドアローズ







