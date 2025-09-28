横浜バニラが横浜高島屋に常設店OPEN♡限定スイーツ登場

横浜発のギフトスイーツブランド［横浜バニラ］が、9月27日（土）に横浜高島屋へ待望の常設店舗をオープンします。フラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」に加え、横浜高島屋だけで味わえる限定スイーツが登場。さらに購入特典として「特製バニ丸キラカード」も数量限定でプレゼントされるなど、スイーツ好きには見逃せないニュースです♡

限定「クリームフィナンシュー ダブル生」

常設店のオープンを記念して登場するのが、横浜高島屋限定「クリームフィナンシュー ダブル生」（695円）。販売は9月27日（土）～10月17日（金）の期間限定で、お一人様2点まで。

ふんわり焼き上げたシュー生地と「塩バニラフィナンシェ」の生地を組み合わせ、二度焼きで仕上げた特製生地に、生クリームとカスタードのダブルクリームをたっぷり閉じ込めました。

仕上げにはバニラチョコとピンク岩塩をトッピングし、贅沢で新感覚の味わいを実現しています♪

シュガーバターの木から秋冬限定♡新作キャラメルブリュレが登場

購入特典「バニ丸キラカード」

オープン記念として「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱以上購入した方には、特製「バニ丸キラカード」を1枚進呈。

9月27日（土）～29日（月）は必ずもらえる予定で、以降も在庫があれば配布されます。お一人様1枚限りで数量限定のため、ファン必携のアイテムになりそうです♡

横浜高島屋で横浜バニラの魅力を味わって

横浜発ブランド［横浜バニラ］が、ついに横浜高島屋に常設店をオープン。

限定スイーツ「クリームフィナンシュー ダブル生」や、購入者だけの特典「バニ丸キラカード」など、この秋だけの特別な楽しみが待っています。

日常のおやつから大切な方へのギフトまで、心ときめくスイーツ体験をぜひ常設店で味わってみてください♡