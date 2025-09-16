【鎌倉五郎本店】おはぎ×水羊羹♡「鎌倉おはぎもち」が限定登場

和菓子好きの心をときめかせる新感覚スイーツが登場です。鎌倉五郎本店から、おはぎを水羊羹で包み込んだ「鎌倉おはぎもち -羊羹流し-」が期間限定で発売されます。もっちりとした「満月もち米」と風味豊かな「北海道あずき」で作られたおはぎを、なめらかな水羊羹が包みこむ贅沢な仕上がり。優しい甘さとつるりとした喉ごしが魅力の、1度で2度美味しい限定和スイーツです。

「鎌倉おはぎもち -羊羹流し-」は、おはぎが丸ごと2つ入った驚きの和菓子。つぶ餡には北海道あずきを使用し、もち米はもっちもちの「満月もち米」。

その上からさらりと流し込まれる水羊羹が、優しい甘さと爽やかな口あたりを添えています。和菓子らしい食べごたえと、つるんと軽やかな喉ごしを一度に楽しめる新感覚のお菓子です。

フランセから登場♡ハロウィン限定「ミルフィユ」と進化したレモンケーキ

暑い日にぴったりのひんやり和スイーツ

まだ暑さの残る季節には、冷やして味わうのもおすすめ。30分から1時間ほど冷蔵庫で冷やすと、水羊羹の涼やかさとおはぎのもちもち感がより際立ちます。

ただし、長時間冷やしすぎるとおもちが固くなるので注意が必要です。お彼岸の手土産やお茶時間にもぴったりのひと品です♪

商品情報

鎌倉おはぎもち -羊羹流し-



価格：1棹(2個入)・702円(本体価格650円)

発売日：2025年9月12日(金)～9月23日(火祝)

販売店：鎌倉五郎本店 各店(鎌倉小町通り本店、大丸東京店)、パクとモグ 小田急町田店、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店

※表示の価格は参考小売価格です。

お彼岸だけの限定スイーツを味わって

「鎌倉おはぎもち -羊羹流し-」は、定番のおはぎに水羊羹のなめらかさを合わせた特別な和菓子。お彼岸の時期だけの限定販売で、手土産にも喜ばれること間違いなしです。

ひんやりと冷やしていただけば、より一層美味しさが際立ちます。702円というお手頃な価格で、この贅沢な味わいが楽しめるのも嬉しいポイント。

ぜひこの秋は、鎌倉五郎本店でしか味わえない限定スイーツを堪能してみてくださいね♡