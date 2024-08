「カナダグース(CANADA GOOSE)」が、9月14日にフラッグシップストアを銀座にオープンする。オープンを記念して、二階堂ふみによる写真展「FUMI NIKAIDO AND THE ART OF CRAFTSMANSHIP」を開催する。会期は9月14日から10月10日まで。

ストアコンセプトは、ブランドのシグネチャーでもあるカナダの大地を感じるような「Canadian Warmth」。ラウンジスペースやバーカウンターのほか、マイナス20度の環境でフィッティングが体験できる「Cold Room」を完備している。

写真展では、二階堂がカナダグースと銀座の職人たちをポートレートに収めた。被写体として参加したのは、歌舞伎役者の片岡千之助、バー・ルパンのバーテンダーの開幾夫、銀座百点の編集長の田辺夕子、銀座もとじの創業者の泉二弘明と二代目の泉二啓太、トリコロール本店の店長を務める野崎保奈美、森岡書店の店主の森岡督行、中村活字の店主の中村明久ペコラ銀座の代表の佐藤英明、理容米倉銀座本店の店長の大嶋昭格、ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座8で総支配人を務める関寛子の計11人。そのほか、カナダに所蔵されていたアイテムを紹介するアーカイヴ展も同日からの開催を予定している。

また、日本限定カプセルコレクションから銀座限定カラーの新作アイテムが登場する。ダウンアウターの「マクリーン ジャケット」(メンズ、17万6000円)、「ブライデン パッファー ブラックレーベル」(ウィメンズ、19万9100円)、「ロードス ジャケット フュージョンフィット」(ユニセックス、16万9400円)のほか、Tシャツ「エマーソン ワードマーク Tシャツ」(メンズ、2万9700円)とベスト「レイラ ベスト」(ウィメンズ、12万5400円)をラインナップしている。

◾️カナダグース銀座店

オープン日:2024年9月14日(土)

所在地:東京都中央区銀座4-2-2

営業時間:11:00〜19:30

電話番号:03-6228-7845

◼️FUMI NIKAIDO AND THE ART OF CRAFTSMANSHIP

会期:2024年9月14日(土)〜2024年10月10日(木)

会場:カナダグース銀座店

所在地:東京都中央区銀座4-2-2

営業時間:11:00〜19:30

電話番号:03-6228-7845

特設サイト