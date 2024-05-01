Tani Yuukiの新作EP『HOMETOWN』「笑い話」「花詩」など新曲4曲を収録
Tani Yuukiの新作EP『HOMETOWN』が、2024年5月8日(水)にリリースされる。
Tani Yuuki初のEP『HOMETOWN』
Tani Yuukiの『HOMETOWN』は、自身初となるEP作品。自身初となるホールツアーを経て制作された「花詩」「がらくた」「笑い話」「I’m home」という、4曲全て楽曲のテイストが異なる新曲が収録されている。
初回限定盤にはツアー“kotodama”ライブ映像を収録
また、初回限定盤にはホールライブツアー「Tani Yuuki Hall Tour 2023 “kotodama”」より、2023年12月24日(日)に東京ドームシティーホールにて行われたライブの模様を収録したブルーレイディスクが付属する。また、パッケージは同ツアーの映像演出で使用されていた電話ボックスをモチーフにした特別仕様。リアルな電話ボックスを模した、ユニークなデザインとなっている。
作品情報
Tani Yuuki 新作EP『HOMETOWN』
リリース日：2024年5月8日(水)
価格：
[初回生産限定盤](CD+BD+電話BOX型パッケージ) 7,480円
[通常盤](CD only) 1,650円
＜収録内容＞
■CD(全形態共通)
M-1 花詩
M-2 がらくた
M-3 笑い話
M-4 I’m home
■Blu-ray Disc
Tani Yuuki Hall Tour 2023 “kotodama” 2023.12.24 TOKYO DOME CITY HALL 収録
- Track List -
M-1 おかえり
M-2 燦々たるや
M-3 生きる偉人たちよ
M-4 Night Butterfly
M-5 最終想者
M-6 愛言葉
M-7 Dear drops
M-8 非lie心
M-9 Myra
M-10 Cheers
M-11 記憶
M-12 Unreachable love song
M-13 夢喰
M-14 Life is beautiful
M-15 W/X/Y
M-16 最後の魔法
M-17 kotodama
M-18 百鬼夜行
M-19 運命
M-20 ワンダーランド
M-21 We are free
【写真付きで読む】Tani Yuukiの新作EP『HOMETOWN』「笑い話」「花詩」など新曲4曲を収録