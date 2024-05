Tani Yuukiの新作EP『HOMETOWN』「笑い話」「花詩」など新曲4曲を収録

Tani Yuukiの新作EP『HOMETOWN』が、2024年5月8日(水)にリリースされる。

Tani Yuuki初のEP『HOMETOWN』

Tani Yuukiの『HOMETOWN』は、自身初となるEP作品。自身初となるホールツアーを経て制作された「花詩」「がらくた」「笑い話」「I’m home」という、4曲全て楽曲のテイストが異なる新曲が収録されている。

初回限定盤にはツアー“kotodama”ライブ映像を収録

また、初回限定盤にはホールライブツアー「Tani Yuuki Hall Tour 2023 “kotodama”」より、2023年12月24日(日)に東京ドームシティーホールにて行われたライブの模様を収録したブルーレイディスクが付属する。また、パッケージは同ツアーの映像演出で使用されていた電話ボックスをモチーフにした特別仕様。リアルな電話ボックスを模した、ユニークなデザインとなっている。

作品情報

Tani Yuuki 新作EP『HOMETOWN』

リリース日:2024年5月8日(水)

価格:

[初回生産限定盤](CD+BD+電話BOX型パッケージ) 7,480円

[通常盤](CD only) 1,650円



<収録内容>

■CD(全形態共通)

M-1 花詩

M-2 がらくた

M-3 笑い話

M-4 I’m home

■Blu-ray Disc

Tani Yuuki Hall Tour 2023 “kotodama” 2023.12.24 TOKYO DOME CITY HALL 収録

- Track List -

M-1 おかえり

M-2 燦々たるや

M-3 生きる偉人たちよ

M-4 Night Butterfly

M-5 最終想者

M-6 愛言葉

M-7 Dear drops

M-8 非lie心

M-9 Myra

M-10 Cheers

M-11 記憶

M-12 Unreachable love song

M-13 夢喰

M-14 Life is beautiful

M-15 W/X/Y

M-16 最後の魔法

M-17 kotodama

M-18 百鬼夜行

M-19 運命

M-20 ワンダーランド

M-21 We are free

