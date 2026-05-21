美瑛といえばカラフルな花の絨毯が有名！【写真】コバルトブルーが美しい「白金青い池」北海道・美瑛町は、“パッチワークの路”などの美しい景観で知られる人気観光地。なだらかな丘に広がる畑が季節ごとに色を変えることで、まるで絵画のような風景を生み出している。観光名所も多く、春になると雪氷が解けてコバルトブルーの池が姿を現す「白金青い池」や、美しい花々が咲き乱れる「四季彩の丘」、北海道三大パワースポットと呼