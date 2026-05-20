親子のマナー違反？【漫画】本編を読む100円ショップのレジ前に広がる、絶望的な長蛇の列。2026年5月現在、SNSで「自分だったら耐えられない」「後ろを気にしてほしい」と大きな議論を呼んでいるのが、オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの体験談『セルフレジ』だ。2019年からエッセイ漫画の投稿を始め、自身のブログ「独女日誌」でも数々の実録エピソードを公開しているオムニウッチーさん。今回紹介するのは、利便性を高めるは