レジでブチギレ！【漫画】本編を読むコロナ禍を経て急速に普及したキャッシュレス決済。クレジットカード、電子マネー、スマホ決済、さらにはポイント利用……。選択肢が増えて便利になった一方で、レジの現場では未曾有の混乱が起きている。2026年5月現在、サービス業従事者から「これ、私だ」と悲痛な共感が寄せられているのが、狸谷(@akatsuki405)さんの漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』だ。今回紹介するエピ