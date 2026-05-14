職場には常に幸せオーラがあふれている【漫画】本編を読む→ 「妻はもう女として見ていない」子ども服売り場で店員をナンパデパートの子ども服売り場といえば、出産を控えた夫婦や家族連れでにぎわう「幸せの象徴」のような場所だ。しかし、現場のスタッフに言わせれば、そこは「ドス黒い闇」が垣間見える魔窟でもあるらしい。アパレル業界で約10年のキャリアを持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)が描く漫画『出会いを求める新米パパ』は