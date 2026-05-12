ファミリーマートから、大人気シューの進化バージョンと、驚きの“ザクほろ”＆“もちむに”食感が楽しめる新食感シューの4品が登場！これに伴い、「絶品シュークリーム大集(シュー)合！」キャンペーンが、2026年5月12日よりスタート。【写真】ホイップもカスタードもたっぷり過ぎる！「クリームたっぷり！ダブルシュー」ファミマで「絶品シュークリーム大集(シュー)合！」が開催！創立45周年を迎える同社が、“いちばんおいしい”