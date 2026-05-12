「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」や「I’m donut？(アイムドーナツ？)」を展開する「peace put」のハンバーガーブランド「Neo Nice Burger(以下、ネオナイスバーガー)」より新メニューの「ジャンキーチーズディップ」が登場。【写真】背徳感満載！新メニューの「ジャンキーチーズディップ」本記事ではバーガーをチーズソースにディップして楽しむという、ネオ・ファストフードを提案するネオナイスバーガーならではの少し背徳感の