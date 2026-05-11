結婚あいさつをサプライズしたい彼氏【漫画】本編を読むmamagirlにて公開され、ネットで話題を呼んでいる漫画『彼の実家へ結婚挨拶！』。本作はSNSなどの体験談をもとに、プロットを梅田さん、作画を瀬戸うなぎさんが担当して制作された。■サプライズ結婚あいさつの衝撃01彼の実家へ結婚挨拶！「え、アポ取ってないよw」いきなりサプライズでご両親と対面!?0203ミホ(28歳)は婚約者のケイタと交際して1年半。自分の両親へのあいさ