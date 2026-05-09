知らない駅に降りてみた話【漫画】本編を読むそれはちょっとした出来心からだった。目立たず教室のすみっこにいるようなまじめな女子高生が、いつも降りる駅を乗り過ごし、その先の知らない駅で下車。学校をさぼる度胸なんて持ち合わせていないはずだったのに、なぜか海が見える知らない町を歩いていた。作品を読んだ人たちからは「めっちゃエモい」「尊い！」「すげぇー！いい話だァ〜！」と絶賛の声が届いた。「ひと駅先でさえ、