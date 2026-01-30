韓国発のコスメブランド「デイジーク（dasique）」が、桜のように甘く愛らしいメイクアップコレクション「スウィートブロッサム」を発売する。2月1日からQoo10で先行販売を開始し、その後、順次オフライン店舗でも展開する。【画像をもっと見る】同コレクションは、柔らかく可憐なピンクトーンを基調とした全3アイテムで構成。すべてのアイテムにピンクピーチの香りを施し、メイクをしながら春の訪れを楽しめる仕様となってい