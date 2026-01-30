韓国発「デイジーク」から春の新作　舞い散る桜の花びらに着想したメイクアップコレクション

韓国発のコスメブランド「デイジーク（dasique）」が、桜のように甘く愛らしいメイクアップコレクション「スウィートブロッサム」を発売する。2月1日からQoo10で先行販売を開始し、その後、順次オフライン店舗でも展開する。

【画像をもっと見る】

同コレクションは、柔らかく可憐なピンクトーンを基調とした全3アイテムで構成。すべてのアイテムにピンクピーチの香りを施し、メイクをしながら春の訪れを楽しめる仕様となっている。

「アイシャドウパレット #37 スウィートブロッサム」（3800円）は、舞い散る桜に着想を得た9色をセット。しっとりなめらかなマット質感でムラになりにくく、自然で美しいグラデーションを簡単に演出できる。「シュガーボールブラッシュ」（全2色、2490円）は、花びらをかたどったチークカラー。イエローベース向けの「#01 スウィートブロッサム」と、ブルーベース向けの「#02 シュガーブロッサム」をラインナップする。「ジューシーデューイーグロウティントミニ #M29 チェリーフローラ」（990円）は、果汁のようにみずみずしい発色とうるおいが持続するグロウティント。春の日差しを思わせる桜ピンクが多幸感あふれる表情へと導く。