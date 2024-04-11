結婚を前提に同棲する人も多いですが、一緒に暮らすうちに彼の本性に気づいてしまうことも！「このまま結婚するなんて、とてもじゃないけど無理」と思うことだってあるでしょう。期待していたのと全然違う、こんなはずじゃなかった、今回はそんな、同棲中に発覚した彼氏のヤバい一面をご紹介します。生活費の管理という名目で「結婚を前提に同棲する時、彼が生活費の管理は自分がすると言い出したんです。結婚資金を貯めるという名