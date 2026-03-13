スロギーの人気インナーがリニューアル♡ZERO FeelⓇ COTTONの快適シリーズ

人気インナーブランドsloggiから、支持を集めている「ZERO FeelⓇ COTTON」シリーズがリニューアルして登場しました。やさしい肌ざわりと快適な着ごこちで人気のコットンシリーズが、環境への配慮とデイリー使いのしやすさをさらに高めて進化。ナチュラルなリブ素材を採用し、見た目の新しさと心地よいフィット感を両立したインナーへと生まれ変わりました。毎日身につけたくなる快適さに注目です♡

ナチュラルなリブ素材で快適に



今回リニューアルした「ZERO FeelⓇ COTTON」シリーズは、オーガニックコットンを使用した綿混素材のインナー。

吸水速乾性があり、汗をかいても蒸れにくく、さらっと快適な着用感を叶えてくれます。

新たにナチュラルな風合いのリブ素材を採用したことで、よりデイリーに取り入れやすいデザインに。肌なじみのよい柔らかなタッチで、毎日のインナーとして活躍してくれるアイテムです。

さらに、接着技術を使用した縫い目のない無縫製仕様やプリントタイプのインナーラベルにより、肌あたりもなめらか。

生地端は切りっぱなし仕様で肌になじみやすく、アウターに響きにくいのも嬉しいポイントです。

充実のラインナップとサイズ展開



価格：N-Top 4,180円～／Bralette 4,620円～／BV 6,930円／ショーツ 2,200円～

リニューアルされたシリーズは、トップスからショーツまで幅広いラインナップがそろいます。

取り外し可能なパッド入りトップスは、オリジナル形状のパッドでフィット感がよく、ナチュラルなバストラインを演出。着用中もパッドがずれにくく快適に過ごせます。

楽で快適な着用感が好きな方や、オーガニックコットン素材を好む方、さらっと柔らかなインナーを求める方におすすめのシリーズです。

サイズ：N-Top S-3L／Bralette S-LL／BV M-LL／Hipster M・L／Maxi M-3L（カラー：ブラック／レモン／コーヒーシュガー／グレー／フレンチヌード／ブルーコーラル）

発売日：2026年3月4日（水）

取扱店舗：全国のトリンプ店舗／公式オンラインストア

毎日着たくなる快適インナー



スロギーの人気シリーズ「ZERO FeelⓇ COTTON」は、素材やデザインをアップデートし、さらに快適なインナーへと進化しました。

オーガニックコットンのやさしい肌ざわりと、無縫製ならではのストレスフリーな着用感が魅力です。

カラーやサイズ展開も豊富なので、自分にぴったりのアイテムを選べるのも嬉しいポイント。

毎日身につけるインナーだからこそ、心地よさにこだわってみてはいかがでしょうか♡新しくなったシリーズをぜひチェックしてみてください。