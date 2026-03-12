お嫁さんと仲良くしたいと思っているお姑さん。しかし、距離感を間違えたら関係が悪くなってしまうことも。今回は、お嫁さんと距離を置くお姑さんのエピソードをご紹介します。

今どきの嫁姑関係のルール

「孫が生まれて、プチプラのお店で子ども服をたくさん買いました。私の時代にはこういうお店がなかったから新鮮で、つい楽しくなっちゃって。だけど、お嫁さんに渡そうとしたら娘に止められました……。『義母が安い子ども服を大量にプレゼントするなんて迷惑』『せめてブランドものにして』『子ども服を選ぶ楽しみを奪う気？』と叱られ、渡せなくなりました……。

他にも『出産後に病院に会いに行くのは厳禁』『お嫁さんから来てほしいって言われるまで会いに行っちゃダメ』『お金だけ出して口は出すな』『自分から連絡もするな』などなど……今どきの嫁姑関係のルールを教えられ……。お嫁さんに嫌われないために仕方ないのかもしれないけど、まるで他人みたいだなと寂しくなりました。

娘の言いつけを守っていたある日、息子からお嫁さんが『お義母さんはこの子に会いたくないのかな』と言っていると聞きました。お嫁さんに嫌われないよう距離を置いていただけなのに、冷たい姑だと思われていたなんて……。

後日、お嫁さんと孫に会いに行きました。プチプラの子ども服も『保育園に通わせたらたくさん服が必要になるので助かります』と言ってくれました。何がいい姑なのかはいまだにわかりませんが、お嫁さんの気持ちを一番に確認しつつ、これからもいい関係でいられたらと思います……」（体験者：60代女性・主婦／回答時期：2026年1月）

▽ 一般的にはそういう意見が多いのでしょうが、何がイヤなのかはお嫁さんによって違いますからね……。嫌われないために気をつかっていただけなのに、冷たい姑だと思われていたなんて。それで関係がこじれてしまった人たちもいるのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。