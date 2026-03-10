スタバ、肉汁あふれるサンドイッチが登場！ バニラの甘さ広がるドーナツも発売
「スターバックス」は、3月13日（金）から、春気分を盛り上げる新作フードを、全国の店舗で発売する。
【写真】コーヒーと相性抜群！ 「バニラ オールドファッションドーナツ」もおいしそう
■さらにボリュームアップ
今回登場するのは「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」と「バニラ オールドファッションドーナツ」の2品。
食べ応えのある「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」は、パンで肉汁あふれるジューシーなハーブソーセージを挟んだ、ボリューム満点でランチメニューにもぴったりな一品。
また、花開くような見た目が春らしい「バニラ オールドファッションドーナツ」は、バニラの優しい甘さと香りが広がるコーヒーとも相性がいい味わいに仕上がっている。
