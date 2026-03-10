【丸亀製麺】「ぶっかけうどん」注文でもう1杯無料提供！3月11日〜13日限定のお得企画は見逃せない。

丸亀製麺は、2026年3月11日から13日までの期間、「ぶっかけうどん」を注文した人に、もう一杯「ぶっかけうどん（並）」を無料提供するキャンペーンを実施します（一部店舗を除く）。

暖かい日が増える時期にうれしい「冷」も選べる

期間中、「ぶっかけうどん」並・大・得サイズのうちいずれかを1杯注文すると、「ぶっかけうどん」並サイズが1杯もらえます。「温」に加え、暖かい日が増えてくるこの時期にうれしい「冷」も選べます。

「ぶっかけうどん」の価格は、並440円、大630円、得820円。

小サイズ、「丸亀お子さまもちもちセット」など各種セットは対象外です。無料プレゼントは「ぶっかけうどん」並サイズのみで、サイズ変更はできません。混雑状況によって一時的に提供されない場合や、時間がかかる場合があります。

クーポン券の「うどん札」は、購入した「ぶっかけうどん」分だけ渡されます。うどん札、アプリクーポンと併用できます。店内飲食限定のキャンペーンで、テイクアウトは対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部