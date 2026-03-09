おしゃれな人がさりげなくやっている。春コーデが整う“着こなしの小技”３選
春になると、カーディガンやシャツ、トレンチコートなど、定番アイテムの出番が増えてきます。どれもベーシックで使いやすい反面、「なんとなく普通」「少しだけ古く見える」と感じることもあるかもしれません。実は、コーディネートの印象は服そのものよりも“着方の調整”で変わることが少なくありません。そこで今回は、春コーデを今っぽく見せるために意識したい３つのテクニックを紹介します。
裾の前だけインで腰位置を整える
カットソーやニットの裾をすべて外に出したまま着ていると、コーディネートがやや間延びして見えることがあります。そんなときに試したいのが、トップスの前だけを軽くインする着方。お腹まわりを全部入れる必要はなく、ほんの少しだけ前側を入れる程度で十分です。
袖を軽くまくるだけで抜け感が出る
シャツやカーディガンをそのまま着ると、きちんと感が強く出すぎることも。そんなときは、袖を少しだけまくるだけで印象が変わります。手首が見えることで抜け感が生まれ、コーディネートが軽やかに見えるからです。
ポイントは、大きく折るのではなくラフに１〜２回まくる程度。きれいに揃えすぎない方が自然に見えます。特に春は軽い素材のシャツやブラウスが増える季節。袖まくりはシンプルですが、コーディネートの雰囲気を変える効果があります。
シャツは少しだけ抜いて着る
シャツやトレンチコートをきちんと着ると、どこか堅い印象になってしまうことがあります。そこで意識したいのが、襟元や首まわりに少しゆとりを作る着方。ボタンを一つ開けたり、襟を軽く後ろに抜いたりするだけで、全体の雰囲気が柔らかくなります。
特別なテクニックは必要なく、鏡を見ながら少し整える程度で十分。ほんのわずかな違いですが、コーディネート全体の印象が変わります。
春コーデの印象は"着方の調整"で変わる。前だけイン、袖まくり、シャツの抜け感。いつもの服を軽やかに見せる３つの小さな工夫
春のコーディネートは、アイテムを買い替えなくても印象を整えられることがあります。今回挙げた小技は難しいテクニックではありませんが、いつもの服が軽やかに見えることでしょう。まずは、手持ちの服で試してみてくださいね。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
