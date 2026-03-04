AMOSTYLE新作夢みるブラDeepV登場♡春色ブーケで叶える美しい谷間

トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」では、「夢みるブラⓇ DeepV」シリーズの新作＜My Blossom Bouquet＞を、2026年2月12日（木）より全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアにて発売中です。春らしいカラーと華やかなデザインが魅力の新作コレクションをご紹介します♪

春色ブーケをイメージしたデザイン

フラワーショップでブーケを選ぶように楽しめる＜My Blossom Bouquet＞は、6種類の花束をモチーフにしたランジェリーコレクションです。

アップリケと繊細な花柄レースが春らしい華やかさを演出し、肩先に施された刺繍アップリケが可憐なアクセントに。

ラメ糸を織り交ぜた刺繍がキラキラと繊細に輝き、ラインアートで表現された花柄レースがバストを美しく包み込みます。

カラーはホワイト、シーグリーン、ブラック、ライトグレー、ピンク、ライラックの6色展開。キャミソールはホワイト、ピンクの2色展開です。

軽やか補整が叶うパンツ登場！サラリシアーシリーズで快適美尻ケア

夢みるブラⓇ DeepVの快適フィット

価格：ブラジャー・3,960円～／ショーツ・1,760円～／キャミソール・4,950円

夢みるブラⓇ DeepVは、Vラインカットでデコルテまでふっくらとしたバストラインを演出するのが特徴です。

底厚のモールドカップがバストを前中心に寄せ、美しい谷間をメイク。前中心が低くサイドが高いV字パターンで、自然な丸みのあるシルエットに整えます。

取り外し可能なミルキーホイップⓇパッドは本物のバストのようなやわらかな感触でボリュームアップをサポート。

サイドには伸びのある素材を使用し、体の動きにフィットしてブラずれしにくく、長時間でもラクな着けごこちを叶えます。

商品ラインナップと価格

春カラーが揃う新作コレクションは、ブラジャー・ショーツ・キャミソールのラインナップで展開されています。

カラー：ホワイト／シーグリーン／ブラック／ライトグレー／ピンク／ライラック

サイズ：（ブラジャー）A/70-75、B-C/65-75、D-E/65-80、F/65-75（ショーツ）M、L（キャミソール）M、L※ホワイト、ピンクのみ

春を彩るAMOSTYLE新作ランジェリー

色にときめく春にぴったりなAMOSTYLEの新作＜夢みるブラⓇ DeepV＞My Blossom Bouquetは、華やかなカラーと美しいシルエットが魅力のコレクションです。

春服に合わせたときもデコルテまで自然に整い、「ラブい谷間」を演出してくれるのも嬉しいポイント。お気に入りのカラーを選んで、春のおしゃれをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♡