村重杏奈「ファンデーションいらず」下地だけでベース完成！カバー力を評価したメイク下地

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにメイクをする様子の動画を投稿！PR投稿ではあるものの、村重さんなりの使用感を語ってくれる場面もありました。

【関連記事】村重杏奈「これ結構いいです」正直レビューの救世主フェイスクリーム

■メイク下地

動画内に登場したのはこちら！

TIRTIR/MASK FIT TONE UP ESSENCE BEIGE 税込2,970円（公式サイトより）

しっとりとした水分力のあるテクスチャーで、肌のくすみやムラをカバーしてくれるベースメイクアイテム！

動画内で村重さんは、最近の肌悩みとして「毎日メイクしすぎて、肌が心配なんだけど」と日々のメイク負担が気になるとテロップでコメント。

続けて「こういう時は化粧が厚くならないようにするのが大切！」ともコメントしながら、こちらを紹介。その使用感について「カバー力が良すぎてファンデーションいらずなの」「本当助かる！ありがとう！！」とカバー力のある仕上がりになると語りながら「この透明感のあるナチュラルな素肌感がいいよね」と仕上がりに満足そうな様子を見せていました。

■動画もチェック

動画内ではそのほかにも村重さんメイクの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 肌は休めるうちに休めておかないとね！！ #PR @TIRTIR Inc. #TIRTIR #トーンアップエッセンス ♬ オリジナル楽曲 - 村重杏奈