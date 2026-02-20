アネッサ新作「日焼け止め」は期待大。スキンケアできるUVジェル＆メイクの上から使えるUVパウダーは2月21日発売

サンケアブランド「アネッサ」は、スキンケア機能を兼ね備えた「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB」と「アネッサ ブライトニングUV ジェル NA」、UVカットフェイスパウダー「アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」を2026年2月21日に発売します。

スキンケアできる日焼け止め

●アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB

湿度環境に合わせて肌上の水分バランスを一定に保つ、独自の「オートモイストバランス技術」搭載。湿気を感じるときは肌の上の水分を放出し、乾燥を感じる肌には水分を与え、快適な肌感触をキープしてくれます。

スーパーヒアルロン酸＆コラーゲンGL（アセチルヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、グリセリン）などのスキンケア成分が配合され、紫外線からしっかり守りながらも使うたびスキンケアができるUVへ進化しました。

SPF50+・PA++++、UV耐水性★★の高い紫外線防御力を備えています。

乾燥やかさつきが気になる人にも使いやすい軽やかなテクスチャーが特長。日常使いしやすく、スキンケアの延長で使える1本です。

せっけんでオフすることができ、服についても白くなりにくいのもポイント。

90gと40gの2サイズ展開されます。価格は90gが2508円、40gが1496円です（編集部調べ）。

●アネッサ ブライトニングUV ジェル NA（医薬部外品）

3種類のパールが配合されていて、黄ぐすみのない明るい素肌に補正しながら、血色感をプラスするUVジェル。肌に自然な明るさを与えてくれるラベンダーピンクカラーです。

美白有効成分m-トラネキサム酸を配合。また、肌あれ防止有効成分のグリチルリチン酸塩も配合しています。

さらに、乾燥によるくすみやきめの乱れにうるおいを与え、透明感をサポートする「ダブルティー クリアエッセンス（チャエキス、紅茶エキス、濃グリセリン／保湿）」が新たに配合されました。

SPF50＋・PA＋＋＋＋、UV耐水性★です。

スキンケア効果とメイク下地の役割を兼ねる「アネッサ ブライトニングUV ジェル NA」も90gと40gの2サイズ展開。価格は90gが2508円、40gが1496円です。

人気のブラシUVが定番化！アネッサ塗り直し用パウダー

●アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー

過去に限定販売され、SNSで話題になったアイテム。メイクの上から使える手軽さが人気を集め、今回全国で発売されます。

外出先でのUV対策をもっとラクにしたい人にぴったりのアイテムです。

持ち運びにも便利なブラシとパウダーが一体になったUVアイテム。SPF50+・PA++++でしっかり紫外線対策ができます（UV耐水性★）。

ポーチに入れておけば、外出先でもサッと塗り直し可能。手を汚さず使えるのもうれしいポイントです。メイクの仕上げやテカリ対策としても活躍します。

内容量は3g、価格は3498円です（編集部調べ）。

簡単に詰め替えできるレフィルも同時に発売されます。

レフィルも内容量は3g。価格は2442円です（編集部調べ）。

東京バーゲンマニア編集部