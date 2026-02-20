待望の全国発売！　アネッサのブラシ一体型パウダーでメイクの上からUVカット効果をプラス

アジア売上No.1（※1）サンケアブランド「アネッサ」は、2月21日より、メイクの上からさっとひと塗りでUVカット効果をプラスできる、UVカットフェイスパウダー「アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」（ノープリントプライス）を全国発売します。

◆メイクの上から手軽にUVカット効果をプラス。持ち運びにも便利なブラシ一体型のパウダータイプなので、べたつかず、手も汚さずに使用できます。

◆テカリも抑えて、ふんわり自然な仕上がりが続きます。汗・水に強いウォータープルーフ仕様。

※1 ユーロモニター調べ；ビューティー＆パーソナル2025年版；2024年総小売販売額；アジアとは同社が定義するアジア太平洋地域を指す

■《発売背景》

アネッサは、外出機会の増加に伴い紫外線予防意識が高まる一方で、メイクの上から日焼け止めを塗り直せない、あるいは時間も手間もかかって困難だと感じるなど、日焼け止めの塗り直しニーズが十分に満たされていない現状に着目しました。

18歳〜59歳の女性を対象に行った調査では、9割近くが日焼けによる肌悩みを抱えており、主な悩みとしてシミ、毛穴、乾燥が挙げられました。※2

また、日焼け止めの持続性に対する不安から、塗り直しの必要性を感じている生活者が依然として多く存在することがわかりました。※3

併せて、メイクが崩れやすいゾーンと、紫外線ダメージが出やすいゾーンが重なることから、一度にその両方を対応することができる同商品の開発へと至りました。

※2 同社調べ 2023年8月 n=3,000（18〜59歳女性）

※3 同社調べ 2021年8月 n=2,000（15〜69歳女性）

同商品は昨年企業限定品として発売し、発売からわずか2カ月で当初1年間の目標であった32万個（本体・レフィル）をすべて出荷達成するなど、想定以上の販売好調となりました。

特に、メイク直しついでにUV対策ができる手軽さと、さらっと軽い付け心地のパウダーによる肌仕上がりの良さが好評で、『日経トレンディ』（2025年12月号）の「2025年ヒット商品ベスト30・2026年ヒット予測30」＜美容部門 入賞＞をはじめとする、ベストコスメアワードを計9賞受賞（2025年12月31日時点）。

また、SNS上でも大いに話題となり、ユーザーより多くの要望が寄せられこのほど、全国での販売が決定しました。

■《商品特長》

・メイクの上からさっとひと塗りUVカットパウダー

・持ち運びにも便利なブラシ一体型のパウダータイプだから、べたつかず手も汚さず、手軽にUVカット効果をプラス

持ち運びにも便利なブラシ一体型のUVカットフェイスパウダーなので、べたつかず、手も汚さずに、メイクの上から手軽にUVカット効果をプラス。皮脂吸着パウダー配合により、テカリも抑えて、ふんわり自然な仕上がりが続きます。汗・水に強いウォータープルーフ仕様で、サラサラな使用感が続きます。

○独自技術でふんわり軽い付け心地

軽さのある紫外線散乱剤と表面処理剤の工夫により、紫外線散乱剤が少なくて済むため、高SPFでも白浮きせず、軽い付け心地を実現。

※体質顔料とは、粉末製品のベースとなる粉末のこと。（化粧水で言う水のようなもの）

○テカリを抑える皮脂吸着パウダー配合

皮脂吸着パウダーには無数の孔が存在。球状で多孔質なため、皮脂をよく吸着し、サラサラな使用感に。

○肌あれを防ぐスキンケアパウダー(硫酸Ba)配合

○長時間* ふんわり自然な仕上がりが持続

*12時間 化粧もち

(皮脂崩れ・毛穴おち・テカリ・薄れ・くすみ)データ取得済み

(同社調べ、効果は個人差があります。)

○持ち運びしやすいブラシ一体型

○ブラシは取り外して洗えます。

○オイルフリー

○ウォータープルーフ

○ほのかに香る フルーティーフローラルの香り

○ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済み

（全ての人にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません）

○肌になじみやすいトランスルーセントベージュカラー

＜仕上がりイメージ＞ ※仕上がりには個人差があります

＜初回の使用前に＞

（1）ブラシキャップを外します。ブラシ中央の白いピンを引き抜き、捨ててください。（図1）

（2）ブラシカバーを1番下までおろします。（図2）

（3）ブラシ先端にパウダーが出てくるまで、手の甲、またはティッシュペーパー等にブラシをあて軽くトントンとたたき、十分にブラシにパウダーを含ませます。（図3）

＜使用法＞

●ブラシキャップを外しブラシカバーを下げ、顔の中心から外側に向かってゆっくり塗り広げます。（図4）

●パウダーの出が少ないと感じた場合は、手の甲または、ティッシュペーパー等にブラシをあてトントンとたたき、十分にパウダーを含ませます。肌がサラサラと感じたら、仕上がりの目安です。

●使用後は、ティッシュペーパー等で、ブラシやブラシキャップの内側に残っている粉をふき取り、ブラシカバーをカチッとなるまで上に引き上げて、ブラシキャップをしっかりと閉めてください。（図5）

■商品概要

「アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」

＜フェイスパウダー＞

顔用

SPF50+・PA++++

UV耐水性★

3g

ノープリントプライス

「アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー レフィル」

＜フェイスパウダー＞

顔用

SPF50+・PA++++

UV耐水性★

3g

ノープリントプライス

《販売チャネル》

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店などのほか、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」でも販売します。

（エボル）