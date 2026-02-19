500万の借金は夢のためじゃない、自分を動かすための「重石」？プレッシャーで怠惰を封じ込め、バッドエンドを回避するための大学生の記録【作者に聞く】
【漫画】本編を読む「借金をして大学へ行く理由とは？」
「500万円という額は、うちでも初めてだよ」。新聞奨学金制度の面接会場、担当者の驚きをよそに、女子高生は静かに答える。そこまでして行きたい大学なのかと問われれば、答えは「NO」。特別な夢があるわけでも、その大学でなければならない理由があるわけでもない。ただ、何もしなければ訪れるであろう将来への「漠然とした不安」から逃れるための、必死の選択だった。
■「大学に行く金はない」と言われて育った。選択肢なき18歳の決断
中村さんは小学生のころから「大学に進学するお金はない」と言い聞かされてきた。高校2年生でようやく家にネットが開通した世代。情報の荒波に触れる機会も少なく、自力で進学するための唯一の道として見つけたのが「新聞奨学生」というハードな選択肢だった。
朝夕の新聞配達をこなし、学費と生活費を自ら賄う。18歳にして500万円近い借金を背負うプレッシャー。それは「夢を叶えるための投資」というよりは、放っておけば怠惰に流されてしまう自分を奮い立たせるための「重石」のようなものだったという。
「自分はほっとくとすぐ怠ける、意欲があるタイプではない……という不安。あえて自分にプレッシャーをかけることで、自分を動かそうとしていたんです」
■メリット・デメリットでは語れない「進学」の本当の価値
結果的に大学を卒業した中村さんは、現在、漫画家・個人事業主として活動している。この業界では学歴を問われる機会は少ないが、進学して得たものは「履歴書に大卒と書ける安心感」や「都会での生活」以上に大きかった。
それは、10年来の付き合いになる友人の存在だ。専門性の高い場所で出会った仲間とは、仕事の悩みや価値観を共有できる。進路が大きく分かれてしまった高校時代の友人とは違う、人生を支え合う「共感のネットワーク」が、500万円の借金の先にあった。
■「伝えたいこと」はない。ただ、この不安を誰かと共有したい
本作はあえて、主人公がその後どうなったかを描かずに終わる。成功したのか、挫折したのか。その答えを提示しない理由を、中村さんはこう語る。
「『親の顔色をうかがって選んだ人生は良くならないだろう』と捉える人もいれば、『私も怠惰に勝つために同じように生きている』という人もいる。自分が『伝わった』と思ったことを受け取ってもらえればいい」
大きな夢がなくてもいい。ただ「危ないぞ」という野生の勘に従って行動する。そんな切実な生存戦略を描いた本作には、読者から「刺さりすぎて痛い」「自分も動かないとと思った」といった声が相次いでいる。
取材協力：中村環(@nakamura_tamaki)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。