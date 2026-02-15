「fall between two stools」の意味は？日本語でも同じ意味のことわざがある！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「2つのものを追って、結果的にどちらも手に入らないこと」でした！

直訳は「2つの椅子の間に落ちる」ですが、「2つのものを追って、結果的にどちらも手に入らないこと」という意味として使われています。

日本語で言うところの「2兎を追う者は1兎も得ず」、「虻蜂取らず」のようなことわざの言いまわしにあたりますよ。

「I am as indecisive as ever. That’s why I want to get over it and try not to fall between two stools.」

（私は昔から相変わらず優柔不断なところがあります。ですから、それを克服して「二兎を追う者は一兎も得ず」といったようなことにならないようにしたいと思います）

