夜寄るブラ最新作♡ナイトブラ一体型「コットンインナー」で快眠サポート

HEAVEN Japanは1月22日より、シリーズ累計54万枚突破の「夜寄るブラ」から新作「夜寄るブラ コットンインナー」を公式オンラインショップで発売♡寝ている間もバストを優しく支え、形崩れを防ぎながら快適な睡眠をサポート。パジャマ感覚で一枚でも着られる設計が魅力です♪

快適素材で叶える心地よい睡眠

「夜寄るブラ コットンインナー」は肌に優しいコットンベア天竺を使用し、通気性・吸水性・伸縮性を兼ね備えた柔らかい素材感が魅力です。

薄手パッドでバストトップの透けを防ぎ、ノンホック・印字タグで肌あたりも快適。寝返りや就寝中の負荷からバストを守り、自然なホールド感でぐっすり眠れます。

立体設計＆豊富なサイズ展開

バストを包み込む立体設計と脇高設計で横流れを防止。サイドにはパワーネットを内蔵し、寝返り時もバストをしっかり支えます。

S～4LGGまでの全22サイズでB65～L90に対応し、自分にぴったり合ったフィット感が実現。ブラック・アイボリーの2色展開で、一枚でもルームウェアとして安心して着られます。

やわぴたコットンショーツでセット使いも

「夜寄るブラ コットンインナー」とのセット使いにぴったりの「やわぴたコットンショーツ」はM～3Lサイズで、ブラック・グレー・モスグリーン・モーヴの4色展開。

柔らかくフィットする素材感で、ナイトブラとの相性も抜群です。上下セットで快適な睡眠環境と美しいバストラインをサポートします。

夜寄るブラ コットンインナーで美胸と快眠を

HEAVEN Japanの「夜寄るブラ コットンインナー」（5,940円）は、寝ている間もバストをしっかり支えるナイトブラ一体型インナー。

22サイズ・ブラック・アイボリーの2色展開で、自分にぴったりフィット♡「やわぴたコットンショーツ」（1,760円）と合わせれば快適な睡眠と美しいバストラインを両立できます♪