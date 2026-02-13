【男性200人に調査】本命・義理別“チョコ以外”バレンタインギフトの正解とは？
モードメディア・ジャパンが運営するオトナ女子向け最新トレンドメディア「GLAM（グラム）」は、バレンタインギフトに関する意識や傾向を把握するため、20〜40代の男性を対象に「バレンタインにチョコ以外のプレゼントをもらうなら何が嬉しいか」に関するアンケート調査を実施しました。
1.あなたの年代を教えてください。
‐ 20代 17％（34名）
‐ 30代 43％（86名）
‐ 40代 40％（80名）
回答者の年代は30代・40代が中心となり、バレンタインギフトを「もらう側」としての経験が豊富な層の声が多く集まりました。
■本命からもらって嬉しいもの
【アンケート結果：本命からもらって嬉しいもの】
‐ ファッション小物（マフラー・手袋・下着・靴下など） 24％（48名）
‐ お酒（ビール・ワイン・ウイスキーなど） 22％（43名）
‐ 手料理 12％（24名）
‐ チョコ以外のお菓子 11％（22名）
‐ ビジネス小物（ネクタイ・ボールペン・名刺入れなど） 10％（20名）
‐ ガジェット・家電（イヤホン・スマホ関連など） 7％（14名）
‐ 体験ギフト（旅行・食事券・サウナなど） 7％（13名）
‐ 美容・リラックスグッズ（スキンケア・入浴剤・マッサージ機など） 6％（11名）
‐ その他 3％（5名）
本命（彼女・妻・気になる人）から「チョコ以外」のプレゼントとして最も多かったのは「ファッション小物」で24％となりました。次いで「お酒」が22％、「手料理」が12％と続いています。
実用性がありつつ、相手が自分のことを考えて選んでくれたと感じられる点が、評価されていると考えられます。
一方で、本命からもらって「正直いらない」「困る」と感じるチョコ以外のプレゼントについても聞きました。
■正直もらって困る・あまり嬉しくないもの
【アンケート結果：正直もらって困る・あまり嬉しくないもの】
‐ 自分の趣味に合わないアクセサリー・服 24％（47名）
‐ 高価すぎるブランド品（お返しが怖い） 20％（39名）
‐ お花（花束） 20％（39名）
‐ 手作りの工芸品・手芸品 12％（24名）
‐ 特になし 12％（23名）
‐ 現金・金券（味気ない） 10％（19名）
‐ ペアグッズ（ペアルックなど） 4％（8名）
‐ その他 1％（1名）
最も多かったのは「自分の趣味に合わないアクセサリー・服」で24％となりました。次いで「高価すぎるブランド品」や「お花」がいずれも20％と続いています。
好みのズレや、お返し・気遣いの負担を感じてしまうプレゼントは、本命であっても戸惑いにつながりやすい傾向がうかがえます。
■女性からもらう、気が利いていると思うもの
4．（義理・友人向け）職場の女性や女友達から貰うなら、何が一番気が利いていると思いますか？
‐ おつまみ・スナック・お菓子 29％（57名）
‐ コーヒー・紅茶などのドリップパック 25％（49名）
‐ ギフトカード（スタバカードなど少額のもの） 15％（30名）
‐ ホットアイマスクなどの癒やし消耗品 12％（24名）
‐ 何もいらない 12％（24名）
‐ お酒（缶ビール1本など） 8％（16名）
最も多かったのは「おつまみ・スナック・お菓子」で29％となりました。次いで「コーヒー・紅茶などのドリップパック」が25％、「ギフトカード」が15％と続いています。
後に残らず、相手に気を遣わせない“消えもの”や少額ギフトが、義理・友人向けでは好まれる傾向が見られました。
◇【まとめ】
今回の調査結果から、バレンタインにおける「チョコ以外ギフト」は、相手との関係性によって適した選択が大きく異なることがわかりました。
本命向けには、実用性がありつつも「自分のことを考えて選んでくれた」と感じられるギフトが支持される一方で、義理・友人向けでは、後に残らず気を遣わせない消耗品や少額ギフトが好まれる傾向が見られます。
ギフト選びにおいては、価格や特別感だけでなく、相手との距離感を意識することが重要であるといえるでしょう。
■調査概要
調査タイトル： バレンタインで「チョコ以外」にもらって嬉しいものに関する意識調査
調査対象：20〜40代の男性
有効回答数：200名
アンケート実施期間：2026年1月28日〜1月29日
（エボル）