香港・啓徳で泊まりたい最新ホテル「Dorsett Kai Tak」滞在記

かつて香港の国際空港として多くの旅人を迎えてきた啓徳(カイタック / Kai Tak)は、現在、再開発が進む注目エリアです。スポーツ施設や商業ゾーンを中心に、新たな街として生まれ変わっています。その中心に2024年9月26日に開業したのが、Dorsett Kai Tak(ドーセット・カイタック)。全373室を擁するドーセットブランドのフラグシップホテルで、啓徳体育園に唯一隣接する最新ホテルです。

アクセスと快適さを兼ね備えた啓徳の立地

©Dorsett Kai Tak

Dorsett Kai Takの魅力は、啓徳体育園(カイタック・スタジアム／Kai Tak Sports Park)に隣接するわかりやすい立地にあります。スタジアムやイベント施設へ徒歩圏内でアクセスでき、移動に時間を取られにくいのが特徴です。

再開発エリアならではの整った街並みと、海沿いの開放感も心地よく、にぎやかすぎない落ち着きがあります。アクティブに動きたい方も、ホテルでゆっくり過ごしたい方も、自分のペースで滞在を楽しめる環境です。

旅の自由度を高める｢ドーセット26時間ステイ｣

Dorsett Kai Takでは、チェックイン時刻から最大26時間、スイートを除く客室を利用できる「26時間ステイ」を提供しています。到着や出発時間に縛られにくく、無理のない旅程を組めるのが特長です。

早朝到着後すぐに部屋で休んだり、帰国前も慌てずに過ごせたりと、滞在時間を有効に使えるのは大きなメリット。イベントや観光でスケジュールが前後しやすい香港滞在において、自由度と満足度を高めてくれる、コストパフォーマンスの良いプランだと感じました。

居心地の良い客室

今回滞在したのは、Studio Suite。ゆとりある間取りにラウンジスペースを備え、短期滞在はもちろん、少し長めの滞在でも快適に過ごせる客室です。

簡易シンクや給水設備、ネスプレッソのコーヒーマシン、冷蔵庫を完備。部屋でコーヒーを淹れてひと息つく時間も心地よく、外出とホテル時間をバランスよく楽しめます。

大理石をあしらったバスルームには、レインシャワーとバスタブを完備。英国ブランドELEMISのアメニティも揃い、一日の終わりに気分までリセットしてくれる空間です。

客室からは、啓徳体育園やビクトリア・ハーバーを望む眺望が広がります。全373室の客室は、眺望を生かした設計とシンプルで洗練されたインテリアが特徴で、滞在にさりげない特別感を添えてくれます。

ここに泊まりたくなる、ホテルダイニング

Siete Ocho(2F)

スペイン料理と四川料理を融合させた、他にはないスタイルのレストラン。ディナーでは両国のエッセンスを生かしたコース料理が楽しめます。

朝食はビュッフェ形式で、パンやフルーツから温かい料理まで幅広く揃い、朝の時間をゆったりと過ごせます。

ペット同伴可能な屋外ガーデンや4つの個室も備え、カジュアルさの中に個性が光るダイニングです。

Kai Fuk Lau 啓福樓（2F）



伝統技法と旬の食材を生かした本格広東料理レストラン。落ち着いた空間で、会食からプライベートな食事まで幅広く対応しています。香港らしい味をしっかり楽しみたい方におすすめです。

夜景を楽しむ、大人のルーフトップバー

スカイバー｢Jin Bo Law(15F)｣

15階に位置するスカイバー「Jin Bo Law」は、ロンドン発のルーフトップバーが香港に初出店した店舗。九龍の街並みを一望できる開放的な空間で、音楽とともにカクテルを楽しめます。

バーに隣接する屋外プールは、利用しない季節や時間帯でも洗練された景観が印象的。夜景を眺めながら過ごすひとときは、香港滞在の記憶に残る時間となりました

世界展開するドーセットブランドの安心感

ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺

ドーセットは香港を拠点に、世界各地でホテルを展開するホテルブランドです。日本では2025年春に「ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺」が開業し、筆者も実際に宿泊しました。

海外滞在でもサービスや品質のイメージがしやすく、初めて訪れるエリアでも安心して選びやすいブランドの一つだと感じています。

まとめ｜滞在そのものを楽しみたい香港旅に

Dorsett Kai Takは、啓徳エリア再開発を象徴する最新ホテルです。啓徳体育園に唯一隣接する立地、眺望を生かした客室、個性豊かなダイニングやルーフトップバーなど、滞在の満足度を高める要素がそろっています。

観光、イベント、ゆったりとした大人の香港旅まで。｢泊まる時間も旅の楽しみにしたい｣方におすすめしたいホテルです。

Dorsett Kai Tak(ドーセット・カイタック)基本情報

・住所：43 Shing Kai Road, Kai Tak, Hong Kong

・電話番号：+852 3528 8288

・メール：info.kaitak@dorsetthotels.com

・公式サイト：Dorsett Hotels & Resorts(Dorsett Kai Tak)

・客室数：全373室

・階数：16フロア

※啓徳体育園(Kai Tak Sports Park)に唯一隣接するホテル

※地下鉄カイタック駅、AIRSIDE Mallへは無料シャトルバスあり