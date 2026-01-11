ジェラートピケが″最大30％オフ″の冬セール開催中！今すぐ使えるアイテム3選

ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラートピケ）」は、2026年1月1日から最大30％オフの「WINTER SALE」を開催中です。8日にはセールアイテムが追加されました。

今すぐ使える冬向けアイテムもセール対象になっています。オンラインストアで買える、編集部のおすすめアイテムを紹介します。

スヌーピーコラボにホリデーコレクションも

【PEANUTS】【UNISEX】オリジナルアート ジャガードパーカ

ジェラートピケの代名詞といえる、ふわふわもこもこのニットパーカです。PEANUTSとのコラボコレクションで、ジェラートピケだけのオリジナル描き起こしイラストが使用されています。

セール価格は1万2980円→9086円（30％オフ）。

【HOLIDAY】ベア柄ネルシャツ

ベアモチーフのルームウェア。温かみのあるネル素材を使用しています。男性、子ども向けのサイズもあり、リンクコーデが楽しめます。

セール価格は8580円→6006円（30％オフ）。

【HOMME】 DOGワンポイントプリントロンT

吸湿発熱効果のある素材を使用した、温かな着心地のロングTシャツです。レーヨン混のなめらかなカットソーを使用しています。

セール価格は6930円→4851円（30％オフ）。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）