ル・ショコラ・アラン・デュカスのバレンタインに♡芸術的ショコラ全集2026

フランス・パリ発「ル・ショコラ・アラン・デュカス」「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」から、2026年のバレンタインコレクションが1月13日より登場します。テーマは“パリのときめき”。職人が手がけるアイコニックなハートショコラ、7種の贅沢アソート、ビスケット専門店からの限定ビスキュイまで、多彩なラインアップが揃います。人気イラストレーターによる華やかなパッケージも見逃せません♡

パリのときめきを映す限定ショコラ

2026年の注目は、心華やぐハートモチーフのコレクション。

「アンフィニ・クール」（6,480円）は、大きなハート型ショコラの中に、香ばしいカカオニブプラリネを忍ばせたカカオポッドや、幾何学デザインが印象的なハートショコラ ノワール&オ・レが隠れた特別な一品です。

定番人気を集める「コフレ・アンコントルナーブル」（5,940円）は、ロック、フリュイ・コンフィ、ドラジェの3種入りで、食感の違いが楽しめる贅沢な詰め合わせ。

さらに六角形ボックスが美しい「コフレ・レ・アンコントルナーブル エディション・クール」（9,720円）は、ドライフルーツ、ナッツ、クレープ生地などを使った7種のショコラを詰め合わせ、特別感あふれる一箱です。

毎年人気のハート型「ペピクール」は、ストロベリーガナッシュ（オ・レ）、ピスタチオプラリネ（ノワール）、ユズガナッシュ×ココナッツプラリネのマーブルの3種。

9個入り4,860円、6個入り3,780円と選びやすいサイズ展開です♪

「カボス・プラリネ」（6,804円）は金箔が美しいカカオポッド型。ヘーゼルナッツ×カカオニブのプラリネとカカオ75%ショコラ ノワールの重なりが香ばしく上品な味わいです。

オンライン限定商品も魅力的。「コフレ・プレジール 3種」（3,240円）はヘーゼルナッツドラジェ、オレンジコンフィに加え、限定のハートショコラを詰め合わせ。

さらに「デクヴェルト エディション・リミテ 9個入り」（4,752円）では、インド産カカオを使ったガナッシュやフランボワーズガナッシュなど、限定フレーバー入りの9種を楽しめます。

リーガロイヤルホテル東京のアフタヌーンティーで味わう苺と赤いバラの世界

ビスケット専門店の限定ビスキュイも登場

「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」からは、心温まるビスケットの限定品がラインアップ。

おばあちゃんの味をイメージした人気商品「ピュール・ブール」をハート型にした「ピュール・クール」は、ショコラ ノワール&オ・レの2種をコーティング。

10枚入り（4,860円）と、ノワール1種の6枚入り（2,916円）があります。

バレンタイン限定の「タブレット・ビスキュイ フリュイ＆ショコラ」（2,808円）は、一枚でも満足感のある大きなビスケット。

オレンジ&レモンコンフィ、ピスタチオ、アーモンドなどの素材感と、片面にコーティングされたショコラの香りが贅沢に広がります。

期間中は、一部定番商品も限定デザインのスリーブやパッケージで登場するため、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです♡

全国の店舗と催事で出会える楽しさ

販売は東京工房、日本橋高島屋、大丸心斎橋、羽田空港、渋谷スクランブルスクエアなど全国の直営店、そしてオンラインブティックで展開。

*数量限定、なくなり次第終了となり、店舗により取り扱い商品が異なります。

さらに、バレンタイン期間中は全国35店舗の百貨店催事にも出店予定。実際に手に取って選べるチャンスが広がります♪

ときめきに満ちたバレンタインを♡

手作りの温もりとフランスらしいエスプリが息づく2026年のバレンタインコレクション。

ハートモチーフの華やかなショコラから素材感あふれる限定ビスキュイまで、思わず心が弾むラインアップです。

大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。パリのときめきを閉じ込めた特別なショコラで、甘く記憶に残るバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょうか♡