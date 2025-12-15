少々やり過ぎなくらいがちょうどいい。男性を夢中にさせる「スキンシップ」
好きだからと言ってしつこくアプローチしてしまうと、男性から警戒されそうなイメージがあります。
でも、男性の心を鷲掴みにするには、少々やり過ぎくらいの方が良かったりすることも。
そこで今回は、男性を夢中にさせる「スキンシップ」について紹介します。
｜男性の体に触れる
気になる男性には会話の流れから体に触れてみましょう。
２人で笑い合った流れからで腕や肩に軽く触れたり、男性についた糸クズなどを取るフリをして、頭や背中に触れるのは簡単にできておすすめ。
｜手の大きさを比べる
手の大きさを比べる流れで気になる男性の手に優しく触れてみるのもおすすめです。
手はとても敏感なパーツなので、女性のソフトタッチなスキンシップにドキドキしない男性はいないはず。
この流れで男性の手をギュッと握りしめれば、ますます男性の心をキュンキュンさせることができます。
｜マッサージしてあげる
ある程度親しくなってきたら、男性にマッサージしてあげましょう。
気になる女性から優しく癒されると、男性は幸せを噛み締めるはずです。
きっと、男性もお返しにあなたをマッサージしようとしてくれたりなど、ますます親密度を高めることができます。
基本的に男性は日常生活の中で女性に触れられることは少ないので、少々やり過ぎかなと思う程度のスキンシップはとても効果的。ぜひ実践してみてくださいね。
🌼それ好きって意味だよね？ 男性の心を翻弄する「小悪魔なモテテク」