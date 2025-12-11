​​エミリン「化粧ノリもすごく良く」メイク前の保湿に！愛用のマルチパッドを紹介

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『緊急でドンキホーテ行ったら１７万円分購入してたんだけど、普通に意味がわからない〜過去最高金額〜』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました！中には美容系アイテムも。

【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク

■保湿アイテム

動画内に登場したのはこちら！

Torriden/ダイブイン マルチパッド 税込2,530円（公式サイトより）

拭き取りとしても、そのまま貼って保湿にも使えるマルチパッド！大松さんは小分けになっている対応を購入。

こちらについて「旅行の時とかにすっごいありがたいのですが」と旅行や温泉やジムに行ったときに便利だとコメント。

続けて「これをやってから化粧をすると、化粧ノリもすごく良くなる」「朝にすごい助かってるやつです」とメイク前の使用でメイクの仕上がりに変化を感じているとも明かしていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。