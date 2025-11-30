イオンで「Switch 2」は買える？クレカユーザーなら大チャンス！

クリスマスまであと少し。2025年のプレゼントは、任天堂の新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」が候補という人も多いのではないでしょうか。

発売当初と比べて入手しやすくなってきているので、今が狙い目かもしれません。この記事では「イオン」の販売について取り上げます。

クレカ縛りがネック？

イオンのゲーム取り扱い店舗では、秋以降入手しやすくなっている印象です。筆者は10月下旬、11月下旬に都内のイオンスタイルで見かけました。イオンは週末を中心に、目撃情報が続出しています。

なお、"イオンマークのクレジットカードでの支払い"が条件であるため、それがネックとなっている人もいるかもしれません。Xでは「イオンもクレカ限定で在庫あった」「イオンのクレカ持ってる人が対象で買えなかった」「在庫あったけど、イオンカードかイオンペイの支払いじゃないとダメだった...」といった声が散見されます。

逆に、イオンのクレカ所有者なら「Switch 2」を買える可能性は高そうです。

秋以降、ポケモン、星のカービィ、桃太郎電鉄など、人気シリーズの新作ゲームソフトが続々出ています。発売当初は様子見していた人も、改めてチェックしてみては。

