ゴールドウインが、「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の新店を中部国際空港セントレアのターミナル内にオープンする。インバウンド客やアウトドアアクティビティーを目的とする国内旅行者に向けて、旅先でも使いやすい軽量のウェアやギアなどを揃える。開業日は12月5日。

【画像をもっと見る】

新店の名称は「ザ・ノース・フェイス デポ 中部国際空港」。売り場面積は約76平方メートルで、メンズ、ウィメンズに加えキッズも扱う。

同ブランドは国内空港では、2019年に成田空港第1ターミナルに出店しており、「空港への出店は、スーベニア需要や日本独自のアピールといった効果があり、売り上げは好調」という。なお、ザ・ノース・フェイスを主力とするゴールドウイン全社での4〜9月の直営店インバウンド売上比率は27.2%で、前年同期に対し3.3ポイント増だった。

同店限定製品として、石川の合繊メーカー、小松マテーレの製品染め加工技術を用いたアイテムを企画した。廃棄される玉ねぎの外皮から抽出した成分をベースに、インディゴ、化学染料を混ぜた染料で染めている。ソフトシェルジャケット（3万4210円）、ハーフスリーブのボタンダウンシャツ（2万5630円）、Tシャツ（1万3200円）の3型。

中部国際空港は、国際線利用者、外国人利用者が増えており、コロナ禍前の利用者数の水準に戻りつつあるという。また、中部国際空港から、ゴールドウインが2027年初夏に創業地・富山で開業を予定している“ネイチャーパーク”の「プレイアースパーク ネイチャーリング フォレスト（Play Earth Park Naturing Forest）」へのアクセスも期待する。

◾️THE NORTH FACE Depot中部国際空港

場所：中部国際空港 第1ターミナル4F

所在地：愛知県常滑市セントレア1-1 中部国際空港 第1ターミナル4F

営業時間：9:00 〜 21:00（年中無休）