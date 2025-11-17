SNIDEL×カン・へウォンが魅せる華やぎホリデーを大公開♡

レディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」が、今年のホリデーシーズンに向けた特別なコレクション「THE HOLIDAY SPIRIT」を発表。モデルには、透明感あふれる魅力で人気のカン・へウォンを起用し、冬のきらめきを纏うような華やかなLOOKが公開されました。ニットやドレス、セットアップなど、上品さと甘さが両立したアイテムは、クリスマスや特別なシーンにもぴったりです。

華やぎを纏う冬のホリデーLOOK

今回のコレクションでは、柔らかな風合いのニット（\17,600）や、シルエットが美しいパンツ（\13,420）、存在感のあるシューズ（\24,970）など、冬の装いを格上げするアイテムがラインナップ。

さらに、上品なコート（\27,500）やセットアップ（\17,930）など、特別な日にも寄り添うアウター&ウェアも登場。

カン・へウォンが纏うLOOKは、洗練された女性らしさを引き立て、ホリデーならではの気分を盛り上げてくれます。

特別な季節に似合うドレス&アクセサリー

冬の主役アイテムとして人気のドレスも豊富に展開。華やかさが際立つドレス（\22,880・\39,600・\15,950・\16,940など）は、シーンに合わせて選べる多彩なラインナップ。

スカーフ（\11,440）やヘアアクセサリー（\3,960）、存在感のあるバッグ（\15,950）を合わせることで、さらにホリデームードがアップします。

アウターはコート（\24,970・\49,500）まで揃い、今年の冬支度がこれ1つで完成する充実の内容です。

この冬だけの特別な輝きを手に入れて♡

SNIDELが届ける「THE HOLIDAY SPIRIT」は、冬を美しく楽しむための魅力がぎゅっと詰まったコレクション。

今年のホリデーシーズンは、カン・へウォンが纏う華やかなLOOKを参考に、いつもより少し特別なおしゃれを楽しんでみませんか。

11月17日(月)12:00から、SNIDELオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリで公開されます。