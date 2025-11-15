現実は容赦なし！不倫相手の妻に訴えられた女性たちが語る「後悔と代償」
「まさか自分が訴えられるなんて――」
恋に夢中になっていたはずが、気づけば“被告”になっていた。
不倫の結末は、想像よりもはるかに現実的で、そして残酷です。
そこで今回は、不倫相手の妻から慰謝料を請求された女性たちが語る「後悔と代償」を紹介します。
「軽い気持ち」が責任を問われる事態に
ある女性は、既婚男性との関係を「遊びの延長」だと思っていました。
しかし、妻側がLINE履歴やホテル出入りの証拠を集め、200万円の慰謝料請求。
「まさか本気で訴えられるとは思わなかった」と語る彼女。
“不倫は犯罪ではない”――そう思っていた常識が、一瞬で崩れ去った瞬間でした。
法律上、不倫は「家庭を壊した行為」として責任を問われるのです。
「彼が守ってくれる」なんてことはない
訴えられた女性の多くが共通して語るのは、「彼は助けてくれなかった」という現実。
最初は「一緒に乗り越えよう」と言っていた彼も、
離婚・親権・財産問題が迫ると、ほとんどが家庭へと戻っていきます。
結果、妻と不倫相手の女性だけが傷つく――それが現実です。
失うのは“お金だけ”じゃない
慰謝料を支払っても、心の傷は消えません。
職場に噂が広がり、友人との関係も気まずくなり、家族には失望される。
「好きだった気持ちより、後悔のほうが重かった」と語る女性も少なくありません。
お金よりも大きい代償――それは“信用”と“平穏な日常”を失うことなのです。
恋愛に罪悪感があるなら、それはもう“警告”かもしれません。
「彼を愛しているか」ではなく、「この恋の先に幸せがあるか」。
現実は容赦ないからこそ、その問いを自分にしてみてください。
