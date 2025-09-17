【Switch2】キッズリパブリックが「ポケモン同梱版」を抽選販売！《21日19時59分まで》

イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリック」は、2025年10月16日発売の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選販売を実施します。

応募受付期間は、2025年9月16日10時0分から21日19時59分まで。なお、本州・四国限定の企画で、北海道・九州・沖縄地区は対象外です。

また、各種イオンマークのカードを持っているキッズリパブリックアプリ会員のみ応募できます。

イオンマークのクレジットカード払いのみ

対象商品は2種類。いずれか1種類のみ応募できます。本体は「日本語・国内専用」仕様のみです。

・【単品販売】Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）

Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット

本体価格4万9073円（税込5万3980円）

・【2点セット】Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）

Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット

＋液晶保護フィルム

本体価格5万480円（税込5万5528円）

応募期間中に、キッズリパブリックアプリに表示される応募ページから応募できます。応募時に、購入する店舗の選択が必要です。本州・四国のイオン・イオンスタイル・イオンスーパーセンター直営テレビゲーム取り扱い店舗から選択できます。

当選者には、10月10日12時以降に「当選クーポン」が配信されます。

購入期間は10月16日から22日までです。期間を過ぎての購入はできません。なお、抽選販売状況により、予告なく店頭一般販売する場合もあります。

支払い方法は、各種イオンマークのクレジットカード払いのみです（イオンデビットカードを含む）。なお、AEON Payのスマホ決済、イオンiDでのクレジット払いでも支払いできます。家族であっても当選した本人と別名義のカードでは支払えないので注意してください。

