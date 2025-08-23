黒よりも使える「どこへでも連れていける」バッグの選び方





どう合わせても違和感が出にくい「ブラウン系のバッグ」

どんな色にも合わせやすいブラウンの中で、どんな服にも合わせやすい小物を選抜。糖度の高い服も、淡い色もキレイな色の服も「穏やかに引き締める」濃い色味のブラウンをセレクト。靴・バッグやアクセサリーまでを広く網羅してご紹介。

白に合わせても浮かずになじむ、悪目立ちしないアクセント。膨張して見えがちな白や淡い色の締め役に、穏やかなブラウンを抜擢。







スタイリッシュな濃厚スエード

ORR

スエードボストンバッグ（21×38.5×13）／ORR（nugu pressroom） 使い慣れた黒同等の感覚で持てる濃いブラウン。大きいけれど女性らしさのあるスリムな横長型。







上質な手織りで大容量

NAGHEDI

編み込みバッグ（ポーチつき・32×56.5×21）／ナゲティ（アルアバイル） ウエットスーツのようなハリと弾力のある素材。耐久性と防水性に優れ、日常づかいしやすい。







折りたためるショッパー風のレザートート

A.P.C.

ブラウンロゴトートバッグ／A.P.C.（アー・ペー・セー カスタマーサービス） 象徴的なロゴプリントも、ブラウン＋白の配色で上品。







