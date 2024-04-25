1970Ç¯Âå¡¢»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¿¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¥
¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê»°Âð¹áÈÁ/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¼ñÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö»Å»ö¤È¼ñÌ£¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¼«¤é¤â·ó¶È¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Î»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤¬¡¢Ï«Æ¯¤ÈÆÉ½ñ¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö»Å»ö¤ÈÆÉ½ñ¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ÎÊÑÁ«¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤Ï¡©¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÜ¹¥¤¡¦¼ñÌ£¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¤Ê¤¼¤ß¤ó¤Ê¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö¤Þ¤³¤È¤Ë¾®¤µ¤Ê¹ñ¤¬¡¢³«²½´ü¤ò¤à¤«¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¨¡¨¡¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ43Ç¯¡¢1968Ç¯4·î22Æü¤Î¡Ö»º·Ð¿·Ê¹¡×Í¼´©¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¤ò·Ð¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢¶áÂå¹ñ²È¤È¤·¤ÆÆüÏªÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤òÀ¸¤¤¿3¿Í¤ÎÃË¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÆüËÜ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¼´¤Ï¡¢¡Ö°Õµ¤ÍÈ¡¹¤Èºä¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×»þÂå¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¤Ë¤¢¤ë¡£
ÀçÇÈ¤Ë¤¤¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ê¿Ì±¤Î»Ò¤Ç¤â¹ï¶ìÊÙÎå¤¹¤ì¤ÐÎ©¿È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï¸æ°ì¿·¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹ñ¤ò¤Þ¤â¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÌ¿¤ò¤¹¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¿È½ÐÀ¤¼çµÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÄÇ¯¤ò¤¦¤´¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤Î±ÉÃ£¤¬¹ñ²È¤ÎÍø±×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¿¤ì¤Ò¤È¤êµ¿¤ï¤Ì»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤á¤º¤é¤·¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ê»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¡Ë
¡¡¤½¤¦¡¢Î©¿È½ÐÀ¤¤Î»þÂå¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÌÀ¼£»þÂå¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¡ØÀ¾¹ñÎ©»ÖÊÔ¡Ù¨¡¨¡ ¡ÈSelf-Help¡É ¤¬Î®¹Ô¤·¡¢Î©¿È½ÐÀ¤¤¬¶«¤Ð¤ì¤¿¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼«¸Ê·¼È¯¤Î¸»Î®¡¢¡Ö¶Ä¤²¤ÐÂº¤·¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤¬ÉñÂæ¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡Öºä¤Î¾å¤ò¤ß¤Ä¤á¡¢ºä¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡×ÌÀ¼£»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸¸ËÈÇ¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1970Ç¯Âå¡£
¡¡¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎºÇÃæ¡¢Ê¸¸ËÁÏ´©¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¸ä³Ú¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
»ÊÇÏºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¸»Àô
¡¡»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ºî²È¤À¤Ã¤¿¡£»ÊÇÏºîÉÊ¤Î¼õÍÆ¤ò¸¦µæ¤·¤¿Ê¡´ÖÎÉÌÀ¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Î»ÊÇÏºîÉÊ¤ÎÆÉ¼ÔÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ÊÇÏºîÉÊ¤Ï¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÉØÁØ¤ä¼ã¤¤ÀÄÇ¯ÁØ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºîÉÊ¤È°Û¤Ê¤ê¡Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ËÊÐ¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£»ÊÇÏºîÉÊ¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶µÍÜ¡×¤¬ÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢70Ç¯Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¹¤¯¼õÍÆ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ÊÇÏºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃ»´üÅª¡¦Ãæ´üÅª¤Ê¼ÂÍø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÎò»Ë¤È¤¤¤¦¶µÍÜ¡×¤òÄÌ¤·¤¿¡Ö¿Í³ÊÆ«Ìê¡×¤¬¡¢ÆÉ½ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÌÏº÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µÍÜ¼çµÁ¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤¬¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ø»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¤Î»þÂå¡½Îò»Ë¤ÈÂç½°¶µÍÜ¼çµÁ¡Ù¡Ë
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÊ¡´Ö¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¼ï¤Î¼ê·Ú¤Ê¶µÍÜ¼çµÁ¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÎò»Ë¤È¤¤¤¦¶µÍÜ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í¥¤ì¤¿Â¸ºß¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¨¡¨¡¤Îµ¢·ë¤¬¡¢»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐËÁÆ¬¤Ë°úÍÑ¤·¤¿¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¸¸ËËÜ¤ÇÁ´8´¬¤â¤¢¤ëÄ¶Âçºî¤À¡£¤³¤ÎÄ¹¤¤ºîÉÊ¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÎò»ËÆ¦ÃÎ¼±ËÜ¡×¤È¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡»ÊÇÏºîÉÊ¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¶µÍÜ¼çµÁ¤Î¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ÊÇÏºîÉÊ¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¡¢¡ÖÍðÀ¤¤Ë³èÌö¤¹¤ë¿ÍÊª¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¤Ø¤ÎÆ«¿ì¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡70Ç¯Âå¤òÀ¸¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¤òÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©