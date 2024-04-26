¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤1970Ç¯Âå¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¿¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¦
¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê»°Âð¹áÈÁ/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¼ñÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö»Å»ö¤È¼ñÌ£¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¼«¤é¤â·ó¶È¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Î»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¤¬¡¢Ï«Æ¯¤ÈÆÉ½ñ¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö»Å»ö¤ÈÆÉ½ñ¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ÎÊÑÁ«¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤Ï¡©¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÜ¹¥¤¡¦¼ñÌ£¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÈÊ¸¸ËËÜ¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤
¡¡1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤Ï½ÐÈÇ³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸¸ËÁÏ´©¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£1971Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ46Ç¯¡Ë¤Ë¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡¢1973Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ48Ç¯¡Ë¤ËÃæ¸øÊ¸¸Ë¡¢1974Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ë¤ËÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡¢1977Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ52Ç¯¡Ë¤Ë½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¤¬ÁÏ´©¤µ¤ì¤ë¡£¿·Ä¬Ê¸¸Ë¤ä´äÇÈÊ¸¸Ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Á¤Ç¤ÎÁÏ´©¥é¥Ã¥·¥å¡£¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë»æÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¸¸ËÁÏ´©¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Æ½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£Î÷²Á¤Ç·ÈÂÓ¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÊ¸¸Ë¤Ï¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç½ñÀÒ¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡ÖÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÊ¸¸ËËÜ¤òÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤¦É÷·Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤í¶¯¤¯º¬¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊºîÀ®¡ÖÂçÅÔ»Ô¸òÄÌ¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÅ´Æ»Äê´üÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ°ÜÆ°»þ´Ö¤Ï1970Ç¯¤Ë¤Ï1»þ´Ö°Ê²¼¤¬70¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢1980Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ55Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï1»þ´Ö°Ê²¼¤Ï46¡ó¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê70Ç¯Âå¤ò·Ð¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÄê´ü·ôÍøÍÑ¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï1Æü1»þ´Ö°Ê¾åÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶áµ¦·÷¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1970Ç¯¤Ë¤ÏÄÌ¶Ð»þ´Ö1»þ´Ö°Ê²¼¤¬76¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1975Ç¯¤Ë¤Ï55¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤è¤ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë½êÍ×»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬ËèÆü1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤ÆÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤¤»þÂå¡¢ËÜ¤ä»¨»ï¤òÆÉ¤à¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¾ÏËÁÆ¬¤Ë°úÍÑ¤·¤¿»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¤ÎºîÉÊ¤â¤Þ¤¿¡¢Ê¸¸ËËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¹¤¯¼õÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡´ÖÎÉÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÊÇÏ¤Î¼çÍ×Ä¹ÊÔ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤Ï1960Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ê¸¸Ë²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¡ÊÁ°·Ç¡Ø»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¤Î»þÂå¡Ù¡Ë¡£
¡¡70Ç¯Âå¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤Ï¡ØÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡Ù¡¢6°Ì¤¬¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¡£¤É¤Á¤é¤âÊ¸¸ËËÜ¤Ë¤·¤ÆÁ´8ºý¤È¤¤¤¦ÂçÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤ÎÄ¹¤¤¾®Àâ¤ò¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÉ¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤Ï²û¥á¥í¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡¾®Àâ°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¡¢ÅÚµï·òÏº¡Ø´Å¤¨¤Î¹½Â¤¡Ù¡Ê¹°Ê¸Æ²¡¢1971Ç¯¡Ë¡¢ÇßÜªÃéÉ×¡¦Â¿ÅÄÆ»ÂÀÏº¡ØÏÀ½¸¡¦ÆüËÜÊ¸²½¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢1972Ç¯¡Ë¤Ê¤É¼¡¡¹¤ËÆüËÜ¿ÍÏÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¹¥É¾¤òÇî¤¹¡£¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÏÀÄ´¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀ¾ÍÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡ÊÃ«¸ý¹À»Ê¡Ö¼Ò²ñ³Ø¤ÈÆüËÜ¿ÍÏÀ¡½¡Ø¼Ò²ñ¤È¸Ä¿Í¡ÙºÆ¹Í¡×¡Ë¡£Í×¤Ï¡¢ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ÖÆüËÜ¿ÍÏÀ¡×¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¸ÀÀâ¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ÊÇÏºîÉÊ¤ÎÀï¹ñÉð¾¤äÌÀ¼£¤Î·³¿Í¤¿¤Á¤Îºß¤êÊý¤Ë¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¤ä»Å»öÏÀ¤òÅê±Æ¤·¤ÆÆÉ¤àºß¤êÊý¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»þÂå¤Î¡ÖÆüËÜ¿ÍÏÀ¡×¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÆüËÜ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Îò»Ë¤äÆüËÜÊ¸²½¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¿ÍÅª¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤¬°ìÊý¤Ç¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÀÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬ºä¤Î¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀºäÆ»¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë»þÂå¤Ï¤â¤¦Íè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¡¡ÎµÇÏ¤ä¡¢¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤Î½©»³·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶áÂå¹ñ²È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤¬Àè¿Ê¹ñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿»þÂå¤ÎÃË¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¨¡¨¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸¤¤é¤ì¤¿»þÂå¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï60 Ç¯Âå¤Ø¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë»ÊÇÏ¤¬´í×ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÄ«Îé¤Î·±¼¨¤Ë°ÂÄ¾¤Ë»È¤¨¤ë¡×¶µÍÜ¤Î¾®¥Í¥¿½¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢»ÊÇÏºîÉÊ¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç»ÊÇÏºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¹á¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê60Ç¯Âå¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´üÅª¡Öºä¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡×´¶³Ð¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤â¾®À¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎ¦³¤·³¤â¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÄ®¹©¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¤¹ñ²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÉôÊ¬¡¹¡¹¤ÎµÁÌ³¤È¸¢Ç½¤ò¤â¤¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÏÀ¤ÂÓ¤¬¾®¤µ¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë»×¤¦¤¾¤ó¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤è¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¤¹¤¹¤ß¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ò¤¦¤¿¤¬¤¦¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Î¤¢¤«¤ë¤µ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³ÚÅ·¼çµÁ¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë³ÚÅ·²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ¼Á¤Ç¡¢Á°¤ò¤Î¤ß¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¤¯¡£¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯ºä¤Î¾å¤ÎÀÄ¤¤Å·¤Ë¤â¤·°ìÛ´¤ÎÇò¤¤±À¤¬¤«¤¬¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Î¤ß¤ò¤ß¤Ä¤á¤Æºä¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡Ê¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡ÙÃ±¹ÔËÜÂè1´¬¤Î¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¡Ë
¡¡²ñ¼Ò³°¤Ç¤Î¼«¸Ê·¼È¯¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤»¤º¡¢²ñ¼ÒÆâ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ»Å»ö¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤ò´°·ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤¡×²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£¡Ö¤½¤ÎÌÜÅª¤ò¤¦¤¿¤¬¤¦¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×³ÚÅ·²È¤¿¤Á¤Î»þÂå¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÊª¸ì¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½Åö»þ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤â¡ØÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡Ù¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¤âÈè¤ì¤¿¿Í´Ö¤òÌþ¤ä¤¹¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡²û¤«¤·¤µ¤ËÆ«¿ì¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈËµ¤«¤é¸«¤¿¤é³ê·Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤¬µß¤¨¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢»ÊÇÏºîÉÊ¤òÆÉ¤àÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¹¤é»×¤¦¡£