株式会社AOKI は、人気の疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス(R)ルームウェアオールシーズン」からディズニーデザインの販売を開始。今回初展開となるディズニーモデルは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ベイマックス」の全3タイプ。5分袖・7分丈パンツタイプで暑くなるこれからの季節に活躍する本商品は、2026年5月12日より全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップにて販売中だ。※ベイマックスモデルは限定店舗