「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」より【漫画】本編を読むマッサージで心身の癒やしを提供するメンズエステを舞台に、肌に触れるだけで人の心の奥底を理解してしまうメンエス嬢・加恋の活躍を描いた創作漫画『メンエス嬢加恋・職業は恋愛です』。本作の最終話では、これまで謎に包まれていた加恋の過去や秘めた思いが初めて明らかになる。作者の蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんに、加恋のキャラクター設定や作品に込めた思いを