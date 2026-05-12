「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、国内では3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに98店舗(2025年12月末現在)のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニー。【写真を見る】タレントの朝日奈央さんと、お笑い芸人のガンバレルーヤさんがゲストとして登壇同社はアサヒグループ食品との共同開発により、独自素材“酵母細胞壁”に着目した新たなダイエット＆