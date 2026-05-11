大阪の北区にある中之島は、堂島川と土佐堀川に挟まれた中洲で、東側には日本銀行、大阪府立中之島図書館、大阪市中央公会堂など、第二次世界大戦前に建てられたレトロ建築を見学できる。一方、西側には個性的なデザインの建物や、再開発された新しい商業施設が並んでいる。本記事では中之島の西側に注目し、スタイリッシュな美術館巡りのコースを紹介する。【写真で見る】水辺に並ぶ美術館を巡るスタイリッシュな中之島コース京阪